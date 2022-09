Salute: In Pink October, ecco la prima canzone di “Rose de Rodez”.

Il Comune di Rodez organizza per sabato 15 ottobre la prima edizione della “Corsa di Solidarietà”.



Nell’ambito di Pink October, la città lancia Rose de Rodez sabato 15 ottobre. Questa gara sarà composta da tre anelli di 2 km, con partenza da Rue Eugène-Loup alle 10:00. I partecipanti prenderanno quindi Victor-Hugo Street e saranno liberi di fare l’intera pista o di farne solo un terzo o due terzi.

Questa corsa a tempo illimitato è aperta a tutti. I moduli di registrazione sono stampati sul sito web della città. Ti costerà dieci euro, ma trattandosi di una corsa solidale non c’è bisogno del certificato medico. Ogni partecipante riceverà una maglia rosa.Con un vero taglio di capelli da donnaAd Haras, a partire dalle 9:30, gli animatori di MJC Fitness Candice, Gaëlle e Justine faranno il riscaldamento, a margine della gara, mentre Frederic Rubio, assistente responsabile dell’intrattenimento, promette due sorprese per i corridori del traguardo.

Monique Boltle-Hermont e Kalin Nzechueng del Regional Cancer Screening Coordination Center (CRCDC) in Occitanie e Frédéric Salil, della Cassiope Society, hanno firmato l’accordo giovedì 22 settembre.

kit per rivenditori

La Merchants Association distribuirà kit gratuiti ai commercianti che li hanno prenotati in precedenza, con una serie di decorazioni rosa per i loro negozi.

Pink October mira ad aumentare la consapevolezza delle donne sullo screening del cancro al seno.

Il Covid ha portato a un minor numero di partecipanti nel 2019 e nel 2020, il che ha portato a un aumento degli spettacoli in ritardo. “Vogliamo mobilitare le donne, minimizzando il processo fino a quando non superano la loro paura, paura della conoscenza, paura degli esami, dolore o compromettono la loro privacy.Promuove inoltre l’attività fisica per combattere la malattia e ridurre il rischio che si ripresenti.

CRCDC d’Occitanie lancia una sfida online dal 3 al 23 ottobre. Per partecipare, da soli o in squadre di cinque, è sufficiente scaricare l’app kiplin e attivarsi. I concorrenti di Rose de Rodez hanno tutto l’interesse a iscriversi lì in modo che l’Aveyron, per una buona causa, superi le altre divisioni occitane!