Il Governo del Canada firma due accordi bilaterali con il Quebec per sostenere iniziative volte a migliorare l’assistenza sanitaria

27 marzo 2024 | Ottawa, ON | Salute canadese

Gli abitanti del Quebec meritano un sistema sanitario che offra loro un accesso rapido ai servizi sanitari, quando e dove ne hanno bisogno, offrendo allo stesso tempo la possibilità di invecchiare con dignità vicino a casa.

Oggi, l’onorevole ministro canadese della Sanità, Mark Holland, ha annunciato la firma di due accordi bilaterali che investiranno circa 3,7 miliardi di dollari in finanziamenti federali per migliorare l’assistenza sanitaria in Quebec. Questi accordi rappresentano il primo finanziamento nell'ambito dell'impegno decennale del governo, che prevede un investimento di 6,7 miliardi di dollari in Quebec in dieci anni.

Il governo del Canada fornirà inizialmente 2,5 miliardi di dollari per sostenere il piano strategico 2023-2027 del Ministero della sanità e dei servizi sociali del Quebec.

Il Quebec ha stabilito 25 indicatori e obiettivi nel suo piano strategico, allegato all’accordo, e continuerà a rendere i risultati sanitari accessibili al pubblico, in particolare tramite il suo dashboard online. Collaborerà con il Canadian Institute for Health Information per promuovere lo sviluppo, l'uso e lo scambio di indicatori comuni per i suoi servizi sanitari e sociali. Questa cooperazione migliorerà lo scambio delle migliori pratiche e garantirà il miglioramento continuo del sistema sanitario.

Questo piano prevede i seguenti elementi:

Migliorare l’accesso ai team sanitari familiari Aprire nuove cliniche per raggiungere le prime linee e aggiungere specialisti in prima linea; Sviluppo della piattaforma “La tua Salute” per facilitare la prenotazione degli appuntamenti. Istituzione di un servizio di trasporto sanitario in elicottero. E Migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da malattie rare o croniche.

Ridurre l’arretrato negli interventi chirurgici e nella diagnostica Mantenere il nuovo approccio sviluppato per la vaccinazione e lo screening ed estenderlo ad altri servizi di prima linea; E Aggiornamento del piano delle procedure di emergenza e fornitura dei dispositivi di protezione individuale.

Accelerare la trasformazione digitale della rete sanitaria Per completare la creazione di un'interfaccia facile da usare per pazienti e operatori sanitari. Questa trasformazione inizierà con una fase pilota in due istituti, prima di essere estesa a tutta la rete.

Per completare la creazione di un'interfaccia facile da usare per pazienti e operatori sanitari. Questa trasformazione inizierà con una fase pilota in due istituti, prima di essere estesa a tutta la rete. Promozione della salute mentale e dei servizi sociali Maggiore sostegno alle organizzazioni comunitarie che operano nel campo dei servizi sanitari e sociali. Aumentare i servizi per la salute mentale, i senzatetto e le dipendenze; E Creare nuovi luoghi di conforto per i genitori di figli disabili. Migliorare l’assistenza e i servizi per i giovani in difficoltà.



Inoltre, il governo del Canada fornirà quasi 1,2 miliardi di dollari per sostenere il piano d’azione quinquennale del Quebec che aiuterà le persone a invecchiare con dignità vicino alle loro case e ad accedere alle cure a domicilio o in strutture sicure di assistenza a lungo termine. Questo piano:

Migliorare l’accesso all’assistenza domiciliare e comunitaria Fornire sostegno ai gruppi comunitari e alle imprese dell’economia sociale che forniscono servizi di sostegno domiciliare. Maggiore disponibilità di orari di servizio per l’assistenza domiciliare a lungo termine, a breve termine e palliativa.

Promuovere la sicurezza dei residenti delle strutture di assistenza a lungo termine e migliorare la loro qualità di vita Fornire alloggi adattati alle esigenze degli anziani per un buon ambiente di vita; Sostenere la diffusione delle case di cura e delle case alternative; E Prendersi cura degli anziani e degli operatori sanitari fornendo accesso gratuito ai vaccini contro l’herpes zoster.



Il sistema sanitario del Quebec si basa sui principi di universalità, accessibilità, universalità, portabilità e pubblica amministrazione. I Ministeri della Sanità del Canada e del Quebec si impegnano a misurare e segnalare i progressi sugli obiettivi collettivi e specifici di ciascun governo per i suoi cittadini.

I governi del Canada e del Quebec riconoscono l’importanza di sostenere l’infrastruttura dei dati sanitari, compresa la raccolta e la diffusione dei rapporti pubblici. Ciò aumenterà la trasparenza dei risultati, renderà le emergenze sanitarie pubbliche più facili da gestire e garantirà che le persone abbiano accesso alle proprie informazioni sanitarie, che sono condivise tra gli operatori sanitari in tutti i contesti assistenziali.

I governi del Canada e del Quebec riconoscono il diritto dei popoli indigeni a servizi sanitari adeguati e adeguati alle loro esigenze, in uno spirito di riconciliazione. Per questo motivo si impegnano a migliorare i servizi sanitari per tutti i residenti del governatorato, andando incontro soprattutto ai bisogni delle popolazioni meno servite e svantaggiate.