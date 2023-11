Il tuo oroscopo di sabato 18 novembre 2023: amore, denaro, lavoro, salute..

Sabato 18 novembre ti riserva qualche bella sorpresa o è nel tuo interesse restare a letto? Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle con il tuo oroscopo quotidiano.

Che giorno dovresti aspettarti emotivamente, finanziariamente o dal punto di vista della salute? Puoi verificarlo qui sotto con il nostro oroscopo completo.

ariete

Amore: è tempo di discutere alcuni problemi con il tuo partner. Devi sapere come iniziare una conversazione.

Lavoro – Soldi: non è il momento di mettersi in conflitto con le autorità o chiedere un aumento. Accontentati di ciò che hai.

Salute: buona vitalità.

Umore: è necessaria la vigilanza.

Suggerimento: fai uno sforzo per rimanere con i piedi per terra. Tendi a credere di essere intoccabile.

il Toro

Amore: la possessività nei confronti del tuo partner sarà la ragione del disagio che proverai. Parla con lui prima che sia troppo tardi e la situazione peggiori. Se non ascolta le tue richieste, ricorda che meriti di meglio. Single, non sarà facile avvicinarti a te, sarai molto selettivo.

Lavoro – Soldi: oggi non sarai abbastanza diplomatico. Rischiate di creare conflitti o almeno di infiammarli restando su posizioni un po’ chiare. Questa situazione non semplificherà i tuoi rapporti professionali! Alcuni costi imprevisti ti costringeranno a rimandare un acquisto magari un po’ inutile ma che desideri davvero.

Salute: rischio di sviluppare disturbi allergici. Inoltre, oggi dovrai fare uno sforzo per controllare il tuo nervosismo. Un buon modo per alleviare questo problema potrebbe essere quello di prendersi del tempo per alleviare lo stress facendo esercizio.

Umore: Giornata non molto soddisfacente.

Suggerimento: se vuoi purificare il tuo ambiente, considera l’utilizzo di oli essenziali.

gemello

Amore: oggi sarà difficile per te moderare il tuo entusiasmo emotivo. La tua audacia è positiva.

Lavoro – Soldi: hai più fiducia in te stesso. Presenta le tue idee ai tuoi superiori. Le tue argomentazioni colpiranno nel segno, stai tranquillo!

Salute: evitare i dolci. Sarai in migliori condizioni fisiche e morali.

Umore: Giornata molto stimolante.

Suggerimento: è necessario impegnarsi in un’attività fisica regolare e seguire una dieta sana.

cancro

Amore: assicurati che i problemi finanziari non peggiorino i tuoi rapporti con i tuoi fratelli o sorelle. Se c’è una questione di eredità, non esitate a consultare un mediatore. Per il resto vi aspetta una giornata tranquilla.

Lavoro – Denaro: la perseveranza e la perseveranza che dimostri ti permetteranno di avanzare a passi da gigante. Se scegli di farlo da solo, le tue ore non conteranno ma sarai più efficiente.

Salute: rilassati, lo stress può danneggiare le tue attività. Devi decomprimerti.

Umore: niente di speciale.

Suggerimento: avete bisogno di un bel bagno caldo e di un’atmosfera accogliente per rilassarvi.

Leone

Amore: non avrai tempo per te stesso. Il mondo familiare è turbolento. In coppia, le influenze stellari porteranno a una rinnovata passione! Solo poche coppie molto poco compatibili rischiano di lasciarsi prendere la mano.

Lavoro – Soldi: Se gli ostacoli dell’ultimo minuto ritardano i tuoi progetti, sarai in grado di correggere la situazione. Non possiamo biasimarti per essere lento o sconsiderato. Motivato dalle stelle, sarai un campione di risultati!

Salute: sarai un po’ più debole del solito. Emicranie previste.

Stato d’animo: giornata molto impegnativa!

Suggerimento: non aspettare di essere di fronte al muro per agire! Bisogna saper anticipare alcuni problemi.

vergine

Amore: ti immergerai nei piaceri e nei tormenti della passione. La pesantezza della tua vita matrimoniale scomparirà e sentirai l’amore e il desiderio crescere con forza dentro di te. Single, vorrai lasciarti trasportare da dolci sogni romantici.

Lavoro – Soldi: Un progetto finanziario, ritardato di qualche settimana, può trovare una soluzione soddisfacente. Al lavoro, il tuo viaggio sarà pieno di ostacoli e dovrai accelerare il ritmo per rimanere puntuale.

Salute: Buona vitalità e ottime capacità di recupero. Quindi va tutto bene!

Umore: Le stelle ti sostengono.

Suggerimento: finisci ciò che hai iniziato! Non è il momento di disperdersi. Sii razionale.

bilancia

Amore: devi cambiare, ma fai attenzione a non metterti in una situazione difficile o complicata. Allora aspirerai solo a trovare quella routine che vuoi evitare.

Affari – Denaro: impara dai tuoi fallimenti e potrai iniziare nel modo giusto. Sii più attento e sii più organizzato in futuro. Se rimani fedele ai tuoi propositi, alla fine questi ti ripagheranno.

Salute: nervosismo eccessivo.

Umore: è necessaria cautela.

Suggerimento: alcuni progetti dovrebbero essere sviluppati con il massimo apprezzamento affinché la sorpresa sia completa.

Scorpione

Amore: Se devi prendere importanti decisioni familiari, non aspettare! Questo periodo è adatto per grandi discussioni e partecipazione. Approfittane per realizzare progetti comuni. Se vuoi porre fine al tuo essere single, cogli le opportunità che hai.

Lavoro – Denaro: a livello finanziario, concentrati sulla sicurezza e non lasciarti tentare dagli investimenti entusiasmanti con cui le persone potrebbero tentarti. I rischi sono troppo grandi. Il settore professionale è calmo. Approfittane per portare avanti importanti progetti futuri.

Salute: buona resistenza. Ti senti bene.

Umore: una giornata molto normale.

Consiglio: il tuo destino è nelle tue mani, quindi non aspettarti che le persone siano interessate al tuo lavoro!

Sagittario

Amore: persone che escono dal passato, luoghi pieni di depressione, momenti della tua infanzia che riemergono, ti sentirai nostalgico. Tuttavia, il meglio deve ancora venire. Non approfondire i tuoi ricordi!

Lavoro – Soldi: Non sempre il tuo modo di vedere le cose è adatto ai tuoi colleghi. Sii più accomodante se vuoi instaurare un rapporto duraturo ed efficace con i tuoi colleghi.

Salute: Buona resistenza nervosa.

Umore: Nessuna bella sorpresa oggi.

Suggerimento: se non sei un grande atleta, cammina un po’ per mantenerti in forma.

Capricorno

Amore: non sarebbe impossibile che una vecchia amicizia si sviluppi in uno stile di relazione più tenero. Da solo, l’atmosfera astrale ti renderà molto attraente e, allo stesso tempo, faciliterà le tue conquiste.

Lavoro – Soldi: vorrai rilassarti, ma sarà per dopo. Dovrai lavorare instancabilmente per evitare il burnout. Sarai in grado di prendere iniziative coraggiose e abbattere gli ostacoli. È così semplice, niente ti resisterà!

Salute: fai attività fisica regolarmente, ma fai attenzione a non esaurirti.

Umore: La giornata di oggi si preannuncia impegnativa.

Suggerimento: dovrai gestire le tue priorità e non lasciarti distrarre dal tuo obiettivo.

Acquario

Amore: i tuoi improvvisi cambiamenti di umore destabilizzeranno chi ti circonda. Cerca di stabilizzarti o almeno valutare la questione isolandoti per comprendere le tue ragioni.

Lavoro – Soldi: Non fidatevi troppo delle piacevoli promesse che vi faranno persone senza scrupoli. Non lasciare che nessuno ti faccia del male. La tua ingenuità può metterti in disaccordo.

Salute: idrata la pelle.

Umore: Atmosfera leggermente destabilizzante.

Consiglio: Sii più attento agli altri e ai loro bisogni.

Pesci

Amore: in una relazione le tensioni cominciano ad attenuarsi e i motivi di disaccordo diventano più rari. Sarai anche motivato a compiacere il tuo partner. È improbabile che questo giorno abbia un significato speciale. Dovremo aspettare il supporto planetario.

Lavoro – Denaro: non sei disposto ad assumerti compiti sostanziali e sarai più efficace seguendo il tuo istinto. Prenderai decisioni sagge che faranno avanzare la tua carriera in grande stile. Ti apprezzeremo. Sarete meno ispirati nella sfera materiale, e sarebbe meglio seguire i consigli di saggi professionisti.

Salute: i flussi astrali favoriranno il rinnovamento della vitalità. Avrai semplicemente bisogno di rilassarti per poter attingere alla tua grande energia.

Umore: Una giornata abbastanza di routine.

Suggerimento: fai attenzione, tenderai a distrarti! Fai uno sforzo organizzativo.