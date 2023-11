“Non volevo vivere con rimpianti”: lo straordinario viaggio di Alain Peter, il francese entrato nella NASA all’età di 23 anni

All’età di 23 anni, questo giovane, originario di Seine-Saint-Denis, entrerà nella NASA nel gennaio 2024. Tuttavia, Alain Peter si è distinto per l’inizio della sua carriera che non era affatto finalizzato allo spazio, e sapeva come per farsi un posto. E combattere i pregiudizi.

Alan Peter è la prova vivente che la tenacia può dare i suoi frutti. Questo 23enne, originario di Seine-Saint-Denis, si prepara ad unirsi alla NASA entro gennaio 2024. È un’esperienza straordinaria frutto di una grande perseveranza. Intervista di parigino et al BFMTVAlan Peter ha spiegato il suo straordinario viaggio e il successo che deve solo a se stesso. Gli insegnanti lo scoraggiarono Fin da bambino Alan Peter sognava spazio e sviluppo in questo campo. Ma al liceo i suoi insegnanti continuavano a dirgli che lo era Settore selettivo e chiusoParole che hanno subito scoraggiato lo studente 17enne. Così, il 23enne si è diretto verso DUT GEA, Business Administration and Management, poi, dopo aver realizzato che non era il tipo di campo che non lo interessava affatto, si è diretto verso DUT Thermal and Energy Engineering per entrare alla scuola di ingegneria. “Non volevo vivere con rimpianti.” Dopo due anni, Alan sostenne i concorsi e arrivò alle porte della Facoltà di Ingegneria dove avrebbe dovuto intraprendere un programma di studio-lavoro. Gruppo AriannaScienziato missilistico. Durante questi anni di studio, si recò negli Stati Uniti presso l’Università della Florida nel Laboratorio di Astrofisica. Il coraggio che lo porta alla NASA Immediatamente, ha deciso di provarci Contatta un ricercatore della NASA. Quest’ultimo, interessato al suo profilo, gli ha proposto un colloquio, nel quale si è distinto egregiamente. “Le opportunità non sempre arrivano direttamente a noi, dobbiamo crearle noi stessi.”Alì dice parigino. Si è diplomato all’Istituto Nazionale delle Arti e dei Mestieri in convenzione con la Scuola Nazionale Superiore di Meccanica e Tecnologia Aeronautica (ISAE-ENSMA), ed entrerà nella NASA da gennaio 2024 per un minimo di cinque mesi. READ Alimentazione: tè vs caffè... come scegliere? Lavorerà all’interno del JPL nel campo delle scienze planetarie sulle prossime missioni Veritas e Da Vinci+ della NASA, che saranno sonde interplanetarie inviate su Venere. Per un 23enne, questo è il sogno americano che diventa realtà. “Ancora non mi rendo conto di essere stato selezionato per lavorare alla NASA”, ammettono i nostri colleghi. Emmanuel Macron è orgoglioso di questo viaggio Grazie al suo straordinario successo, Il Presidente della Repubblica si è congratulato con lui tramite un messaggio privato su LinkedIn. “Bravo per questo viaggio e questa perseveranza. Sei un esempio del successo francese, la prova che devi credere nei tuoi sogni e che le nostre grandi scuole portano all’eccellenza”, ha detto, prima di incoraggiarlo a dimostrare il talento francese agli americani. Si segnala che Alain Peter incontrerà presto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Bruno Le Maire TVBMFT. Una carriera professionale davvero impressionante attende questo 23enne che ha appena iniziato.

“Un drogato di zombi amante degli hipster. Aspirante risolutore di problemi. Appassionato di viaggi incurabile. Appassionato di social media. Introverso.”