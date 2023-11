La piccola città islandese di Grindavik verrà presto sepolta? C’è un’impressionante fenditura che attraversa la città

Secondo l’Ufficio meteorologico islandese, il magma si sta avvicinando sempre più alla superficie terrestre. La profondità della roccia fusa è ora di circa 500 metri, rispetto agli 800 metri di martedì scorso. Mai visto prima in Islanda! Il Paese conta circa 130 vulcani ancora attivi e si trova direttamente su quella che è conosciuta come la Dorsale Medio Atlantica, una fessura nel fondale oceanico che di fatto separa le due placche tettoniche (nordamericana ed eurasiatica). Questi si discostano l’uno dall’altro di circa 2 cm all’anno.

Anche se non è facile prevedere il momento chiave dell’eruzione, per Corentin Coudron, vulcanologo e professore dell’ULB, ciò avverrà nelle prossime settimane o giorni. Anche se sappiamo esattamente quanto è profondo il magma, non sappiamo veramente cosa fa il vulcano. Si raffredda parzialmente ai bordi ma continua a ricevere volumi dalla profondità. E così continua a gonfiarsi. “Per questo motivo, credo che continueremo a muoverci verso uno scoppio nel lungo termine. Abbiamo bisogno di più misurazioni e di più modelli per migliorare la nostra conoscenza” dice Corentin Caudron. Attualmente sul posto ci sono due ricercatori dell’ULB che raccolgono e trasmettono informazioni.

Il rischio che una città evacuata venga completamente sepolta e scompaia è reale. Circa ogni 800 anni, la penisola di Reykjanes sarà testimone di questo tipo di eventi per diversi decenni. Le tre esplosioni precedenti erano avvenute nel “posto giusto” e non hanno colpito i residenti. Questa è la prima volta che l’Islanda è costretta a evacuare completamente una piccola città con una popolazione di circa 4.000 persone.