Un incontro rovinato tra Adrian Trepel e lo Standard, un’arma in più per Felice Mazo nel confronto vallone

Adrien Trebel non è stato incluso nella selezione di Charleroi per la partita in Standard. A differenza di Ken Nkoba che sta tornando.

diverse settimane fa, Adriano Tribolo Non era presente nella rosa dello Charleroi per fare spazio ai giocatori belgi, nel rispetto delle quote imposte dalla Lega Professionisti. Il francese salta nuovamente fuori dal gruppo per confrontarsi standard Vede il ritorno di un nuovo talento in nero, giallo e rosso nella selezione.

Ken Nkoba E’ già tornato. L’esterno atletico, infortunato al menisco in questa stagione, ha esordito con la Nazionale A. La settimana scorsa ha giocato 45 minuti con l’Espoirs in Nazionale 1: “È pronto per partire titolare ma non potrà durare .” Per tutta la partita”, ha detto Felice Mazo in conferenza stampa, in un commento riportato dal quotidiano La Derniere Heure.

Notiamo anche un commento Stelios Andreou E avere ragazzi come Nikola Stolic, Romeo Monticelli o Mehdi Boukamir con la squadra U23.