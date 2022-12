David Delferriere non sarà il presidente della NFL al più tardi alla fine della stagione

L’informazione era nell’aria ed è stata appena confermata dal principale interessato: David Delveriere, l’attuale presidente della NFL, lascerà il suo stato d’origine al termine della stagione 2022-2023. “Sono alla fine del mio mandato nel giugno 2023 e non intendo chiedere una proroga in quel momento.Si candida la persona che è presidente della Federazione dei club francofoni dal 2019 e che è stata rinnovata nel 2021. Ho 70 anni e potrei chiedere una proroga per la mia contea di Hino fino a quando ne avrò 75 e anche aggiungere un anno o due, ma no, non lo farò. Penso che a un certo punto bisogna sapere come lasciare andare il testimone… E quel momento è senza dubbio arrivato per me… Sono al servizio del mio club dal 1971 e della Federazione belga dal 1993. È tempo, penso, di andare avanti… “

Hénunier lascerà quindi il suo incarico al più tardi a fine stagione. Ma è possibile, molto probabile, che sarà costretto a farlo prima della fine dell’anno solare. This is more and more isolé and pas toujours enclin aux changes manifestés by ACFF on the chemin of the modern day, David Delferière sans two d’ailleurs quitter ses fonctions avant december 31, 2022. He ne nie pas qu’il rinnova l’uso della serie in la domanda… “Abbiamo un sacco di turnover il 13 dicembre, e sì, farò la domanda se posso andarmene primaha ammesso. È stato nominato un consulente per realizzare una serie di riforme all’interno della nostra organizzazione. Ammetto di non essere sempre aperto ai cambiamenti suggeriti ad ACFF. Alcune correzioni, secondo me, vanno troppo oltre. Una riforma così famosa del futuro finanziario dei club dilettantistici. Dobbiamo cambiare, ma a questo punto non sono d’accordo. Ma non voglio trovarmi solo contro tutti. Quindi devo chiedermelo. Devi sapere come farlo. Non sono assolutamente un uomo che mantiene la mia posizione. È come un campo estivo: quando non ti diverti più, devi pensare a cambiare campo estivo…“

Quindi una pagina girerà all’AFC che dovrà nominare un successore di David Delferriere nei prossimi mesi.