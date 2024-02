Il team Kalle Rovanperä inizia la sua stagione part-time nel Rally di Svezia

“Ha iniziato a guidare auto da rally all'età di otto anni e, iniziando così presto, ha perso alcune cose nella vita, ma è ancora abbastanza grande per divertirsi e abbastanza giovane per tornare a tempo pieno e vincere titoli.” Ogier ha commentato durante l'annuncio a sorpresa di novembre. “È sorprendente, o non si rende conto di avere la possibilità di essere pagato per realizzare il suo sogno, o vuole semplicemente bere birra in una sauna in riva al lago, come qualsiasi finlandese della sua età al mondo.” Loeb sorrise al suo fianco.