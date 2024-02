Remco Evenepoel dopo la prima tappa del Giro dell'Algarve: “Ho evitato di cadere per un soffio”

Gerben Thijsen, già vincitore dell'evento Mallorca Challenge alla fine di gennaio, ha ottenuto la sua seconda vittoria della stagione mercoledì nell'apertura dell'Algarve Tour. Il corridore di Intermaché-Wanty è stato il più veloce nel gruppo diviso con un finale movimentato.

“Ho avuto un inizio di 2023 più complicato e so quanto sia importante per un corridore come me iniziare bene, Questo grande sostenitore di Jink sorrise. Il mio programma mi permette di partecipare al Giro quest'anno, ma la squadra mi ha fatto capire che, a seconda dei miei progressi, non era escluso che avrei continuato al Tour de France. Sarà un sogno…”

Remco Evenepoel ha preferito rialzarsi una volta tagliata la bandiera negli ultimi tre chilometri. “Ho evitato di cadere per un soffio a una ventina di chilometri dall'arrivo. Il gruppo dei corridori è nutrito e la finale è stata tesa. L'importante era evitare problemi e non aveva senso partecipare alla preparazione finale quando non Non sono presenti specialisti nella fase finale di questo evento.

