Twitter avvia un’azione legale contro Musk: “Con questo caso il presidente di Tesla ha alienato l’intero pianeta economico”

Un nuovo episodio della saga relativo all’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. Il social network ha appena intrapreso un’azione legale per “costringere” il miliardario a porre fine alla sua acquisizione. Ricordiamo che Elon Musk aveva accettato alla fine dello scorso aprile di acquisire Twitter, con un valore stimato di 44 miliardi di dollari all’epoca. Ma il boss di Tesla ha fatto marcia indietro la scorsa settimana giustificando il blackout sul numero di account falsi.

Twitter ha deciso di citare in giudizio Elon Musk nel Delaware Dove viene redatto il contratto di riacquisto?chiede Damien Van Ashter, imprenditore dei media e direttore dell’innovazione e del digitale di Bouquet (Namur). “Secondo me, con questa manovra, il social cerca soprattutto di presentare una propria versione della storia. Fin dall’inizio ne abbiamo visti due Narrativa Diversi, intervallati da tweet eccentrici di più imprenditori. Twitter vuole anche mostrare a Musk che non è facile abbandonare l’accordo”.

Pertanto, nelle prossime settimane, gli avvocati d’affari di entrambe le parti non esiteranno a lavorare, dimostrando da un lato che tutte le informazioni richieste da Musk sono già state trasmesse, o dall’altro che il numero degli account falsi non è trasparente. .

Secondo la legge statunitense, è teoricamente possibile che dopo l’esame del fascicolo da parte di un giudice del tribunale specializzato in diritto commerciale, Elon Musk sia finalmente obbligato a procedere all’acquisizione. Tuttavia, ci sono “eventi speciali” che possono mettere fine all’accordo, come il famigerato dibattito sul numero di account falsi. Questi dati sono spesso tenuti segreti attraverso i social network, e incidono direttamente sul numero di utenti attivi reali e, di conseguenza, sulla redditività e Bene Valutazione aziendale.

Indebolimento di Twitter

“Quando vogliamo fare un’offerta pubblica di acquisto, facciamo una cosiddetta diligenza dovuta Facendo un inventario accurato delle condizioni dell’azienda target”, Abito da casting Damien van Ashter. †Tuttavia, durante questo processo, Elon Musk non ha richiesto ufficialmente i numeri per gli account falsi. (Le informazioni non sono pubbliche ma Twitter era obbligato a comunicare, ndr). Musk non ha prestato attenzione a questo fino ad allora, motivo per cui possiamo credere che questo argomento sia solo una scusa per speculare sul lato negativo e ritirare l’offerta pubblica di acquisto.. “

Per alcuni osservatori, il boss di Tesla non intendeva proprio mettere le mani sul social network. “Se vuole davvero ripagare, nonostante i conti falsi, il processo seguirà il suo corso naturale. È possibile che Elon Musk faccia tutto questo circo solo per dimostrare il suo potere dimostrando che può raccogliere $ 44 miliardi e indebolire il social network con cui è in disaccordo Sul principio della libertà di espressione D’altra parte, se l’acquisizione si concretizza, l’attuale battaglia legale consente a Musk di destabilizzare Twitter a livello di gestione interna, con l’obiettivo di una migliore acquisizione dopo.”Analisi di Damien van Ashter. “È anche un buon modo per abbassare il prezzo”continua Xavier Degraux, consulente indipendente e coach in social networking e marketing digitale.

Le parti hanno tempo fino al 24 ottobre per concludere il processo come previsto nel contratto di acquisizione, in cui si afferma anche che in caso di violazione, Elon Musk potrebbe dover pagare $ 1 miliardo di risarcimento.

Un terzo attore?

Per Xavier Degraux, alla fine di questo caso, gli scenari possibili sono tre. In primo luogo, Twitter e Musk potrebbero raggiungere un accordo amichevole in base al quale il miliardario dovrebbe pagare un risarcimento per l’accordo fallito. “L’importo sarà sicuramente di diversi miliardi e non di un miliardo, perché questo primo importo riguarda la possibilità che Musk non riesca a raccogliere 44 miliardi, cosa molto inaffidabile visti i suoi numerosi asset”.dice Xavier Degaux.

Un’altra possibilità è che l’acquisizione avvenga ma con un costo iniziale inferiore a $ 44 miliardi. “C’è da dire che Musk non è stato così fortunato. Dopo che la sua offerta è stata fatta, i mercati e soprattutto i titoli tecnologici sono crollati. Questo è senza dubbio il motivo per cui il boss di Tesla, con il file degli account falsi, sta cercando di acquistare Twitter per un prezzo più ragionevole importo, che dovrebbe essere 20-25 miliardi alla luce dell’attuale contesto del mercato azionario”, Lo spiega il consulente di social media.

La terza opzione, non è impossibile che un terzo attore interpreti il ​​”Cavaliere Bianco” possa effettivamente sfruttare il caos tra Twitter e Musk per acquistare il social network. “Non sarà Meta perché le autorità di regolamentazione statunitensi non lo permetteranno, né Microsoft, che ha già LinkedIn. D’altra parte, i giocatori che non sono a corto di liquidità come Google, Oracle o Salesforce possono sfruttare il tempismo fare un buon affare”. .

Quindi la fine della storia dovrebbe essere annunciata questo autunno, a meno che la controversia non si trascini attraverso potenziali azioni legali. Con questo caso, Elon Musk ha alienato l’intero pianeta economico. conclude Xavier Degaux. Ha altre attività da gestire con Tesla, SpaceX e Neuralink. Date le sue molteplici attività e la cattiva pubblicità generata dall’operazione, sarebbe meglio che il miliardario risolvesse rapidamente il caso”. .