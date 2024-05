Come intende il PTB tassare i ricchi? “Avremo FortuneOnWeb”, spiega Raoul Hidebo

Raoul Hidebo era ospite della Straight House, 16 giorni prima delle elezioni. Il presidente del PTB ha parlato in particolare di una delle sue principali misure: la tassa sui ricchi. Come funzionerebbe nella pratica?

Tassare i ricchi è l’azione principale del PTB. Per il Partito Marxista i ricchi sono visti come nemici? “Penso che i milionari, l’1% più ricco della popolazione, penso che spetti a loro pagare di più oggi per risolvere la crisi e investire nella nostra economia. E così, in effetti, abbiamo una tassa milionaria che ci permette di risolvere questo problema“, giustifica il presidente del partito Raoul Hidebo.

Come verrà applicato nella pratica? “È come la Francia con l’imposta sul patrimonio. È molto semplice, alla fine. Come i dipendenti, anche le persone facoltose devono reimmettere i propri beni nel programma. Abbiamo TaxOnWeb per i dipendenti, dove tra l’altro tutto è predisposto in anticipo. Ci sarà FortuneOnWeb che ti permetterà di fare pubblicità e dopo ci saranno i controlli. Per quanto riguarda i dipendenti“, lui risponde.