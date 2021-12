Il settore sanitario ha protestato, martedì, contro la vaccinazione obbligatoria e ha chiesto mezzi

In questo contesto, i sindacati del personale infermieristico hanno denunciato il disegno di legge del governo sulla vaccinazione degli operatori sanitari. Stanno criticando questo disegno di legge per aver imposto un divieto professionale completo, impedendo ai caregiver di operare ovunque. Per i sindacati dei caregiver, il disegno di legge è discriminatorio, in quanto crea una distinzione tra caregiver e non caregiver.

Rischia soprattutto di esacerbare la carenza di personale nel settore. “È irresponsabile mettersi in gioco, anche se solo il 5% dei dipendenti non è stato vaccinato”, Spiega Eve Hellendorf, segretaria nazionale del comitato “non profit” del Cne. Il pericolo è che domani, se la terza dose è obbligatoria, può darsi che il 10% del personale non sia in campo, mentre oggi siamo già in fase di chiusura dei reparti, non per il Covid ma perché del fatto che non abbiamo abbastanza personale”, Aggiunge Yves Hellendorf, che invita il mondo politico a prenderne coscienza.

I sindacati hanno anche denunciato il fatto che il governo non si sia consultato con i sindacati del settore sanitario prima di imporre la vaccinazione, pena la sanzione degli operatori sanitari.

Per i sindacati, il beneficio della vaccinazione degli operatori sanitari non avrebbe molto peso nella bilancia. “Riteniamo che il valore aggiunto di un impegno per la vaccinazione sia meno importante del rischio che assumiamo agli ospedali o ai servizi sanitari (assistenza domiciliare e case di cura) a causa della stigmatizzazione di questo tipo di lavoratori e che vi sia un rischio maggiore di questi operatori sanitari in fuga verso altre occupazioni”, conferma Eve Hellendorf.

Da parte sindacale, vorremmo anche che le autorità fornissero cifre per determinare i rischi di contaminazione che il personale infermieristico può entrare in contatto con i pazienti. Secondo i sindacati, il problema riguarda più le risorse degli operatori sanitari che le vaccinazioni. “Quando fa l’infermiera notturna da sola e ha pazienti Covid e non Covid nel suo reparto, l’importante non è che sia stata vaccinata. L’importante è sapere perché siamo nella stessa unità per Covid e non. -Pazienti Covid con un infermiere” Eve Hellendorf si rammarica.