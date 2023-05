L’ultima teoria rivelata dal famoso fisico Stephen Hawking

Era il 1998 all’Università di Cambridge. Stephen Hawking, già famoso in tutto il mondo, ha invitato lo studente a diventare uno dei suoi dottorandi.

“C’è stato un clic tra di noi”, ricorda Thomas Hertog, ora professore all’Université Catholique de Louvain. Questa connessione non fu mai interrotta anche se l’eminente cosmologo, affetto dal morbo di Charcot, perse l’uso della parola.

Nel corso di vent’anni, i due hanno lavorato a stretto contatto e hanno costruito una nuova visione che ha sconvolto il modo in cui la scienza concepisce l’universo. Questa sarebbe “l’ultima teoria” di Stephen Hawking, scomparso nel 2018 all’età di 76 anni.

Thomas Hertog lo presenta per la prima volta nella sua interezza nel suo libro The Origin of Time, pubblicato nella primavera del 2023 nel Regno Unito e in Francia.

In un’intervista con AFP, l’autore ha raccontato la sua collaborazione con il suo mentore e amico. Descrive come Hawking alla fine abbia pensato che il suo libro A Brief History of Time, che ha venduto più di 10 milioni di copie, fosse stato scritto “dal punto di vista sbagliato”.

L’universo risponde al “design”

Fin dall’inizio, Hawking ha affrontato la domanda che lo tormentava. “Sembra che l’universo che osserviamo risponda a qualche progetto”, le disse attraverso il suo dialogo, a cui diede una voce robotica.

“Le leggi della fisica si dimostrano ideali affinché l’universo sia abitabile”, sviluppa Thomas Hertog.

Questa straordinaria catena di condizioni favorevoli si estende dal delicato equilibrio che consente agli atomi di formare le molecole necessarie per la chimica, all’espansione dell’universo stesso, che consente l’emergere di strutture vaste come le galassie.

Lo scienziato ha scritto: “Dalla sua nascita violenta, l’universo è apparso in una forma sorprendentemente adattata allo sviluppo della vita, anche se ciò non è accaduto fino a miliardi di anni dopo”.

La risposta “alla moda” a questo enigma è il multiverso, un’idea recentemente diventata popolare nel cinema. Questa teoria tenta di spiegare la natura apparentemente formata dell’universo, rendendolo uno degli innumerevoli altri che sarebbero “poco interessanti, senza vita”, secondo il cosmologo di 47 anni.

Ma Hawking ha riconosciuto la “grande palude di paradossi in cui il multiverso ci stava trascinando”. Il multiverso e persino A Brief History of Time erano “tentativi di descrivere la creazione e l’evoluzione del nostro universo attraverso quella che Steffen chiamerebbe una ‘prospettiva divina’”, continua Hertog.

Per 15 anni i due scienziati hanno fatto appello alla stranezza della teoria quantistica per proporre una nuova teoria, da un nuovo punto di vista.

“Pensavo fosse finita.”

Nel 2008, Hawking ha perso la capacità di usare la sua chat, il che lo ha portato a isolarsi. “Pensavo fosse finita”, dice il signor Hertog. Ma il duo ha sviluppato una comunicazione non verbale “in qualche modo magica” ed è stato in grado di continuare a lavorare.

Si fermò di fronte al fisico, facendogli domande mentre lo guardava negli occhi. Hawking aveva una gamma molto ampia di espressioni facciali, che andavano dall’estremo disaccordo all’estrema eccitazione. La connessione era tale che, secondo lui, era “impossibile distinguere” le idee che provenivano da lui o da Hawking.

Il belga Thomas Hertog ha lavorato per 20 anni con Stephen Hawking: “Era un animale da festa, non c’era transizione tra scienza e feste”

La loro teoria si concentra su ciò che è accaduto nei primi istanti dopo il Big Bang. Piuttosto che la successiva esplosione di un insieme di regole preesistenti, suggeriscono che le stesse leggi della fisica si siano evolute insieme all’universo.

Quindi, se torni abbastanza indietro nel tempo, “le leggi della fisica iniziano a semplificarsi e scompaiono”, afferma Hertog. Alla fine, anche dopo il tempo evapora.

Le leggi della fisica e del tempo si sarebbero evolute in modo simile all’evoluzione biologica – il titolo della sua opera fa riferimento a “Sull’origine delle specie” di Darwin.

La biologia e la fisica sono due livelli di un grande processo di evoluzione. Tuttavia, questa teoria è difficile da dimostrare perché i primi anni dell’universo rimangono “nascosti nella foschia del Big Bang”.