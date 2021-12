Un’altra settimana fredda con poche docce

questo lunedì mattina Rimarrà molto calmo e quindi favorevole alle rive del Grisel o alla nebbia nei luoghi ostinati e gelidi localmente sul versante orientale del paese e nelle Ardenne. Possiamo aspettarci una debole schiava nelle prime ore della giornata, soprattutto nell’ovest del Paese, mentre le nuvole basse non potranno dissiparsi altrove. Le temperature di veglia raggiungono circa 0°C in quasi tutte le aree. Da -2°C a 5°C dall’altopiano alla costa.

Domani, i periodi sono più luminosi con un po’ di spazio dall’inizio della giornata, soprattutto a nord del canyon di Sambre-et-Meuse. Forse il grigio non salirà affatto nel sud del regno nelle province di Namur e Lussemburgo dove anche le temperature saranno le più basse. Altre nuvole si uniranno a noi verso ovest verso la fine della giornata, e in serata porteranno una leggera pioggia. Aspettatevi un massimo di non più di 1-2 °C a Gaume rispetto a 5-6 °C da Liegi a Bruxelles.

Dopo la pioggia della notte, cielo incerto per mercoledì, ma a priori più o meno secco. Nubi variabili, con macchie grigie a volte ostinate a sud-est, in contrapposizione a ovest, che beneficerebbero di più luce. Le temperature stabili in stagione raggiungono i 6°C in pianura.

Cieli più pericolosi e mutevoli giovedi Che può dare qualche precipitazione invernale nelle Ardenne di circa 400 metri. Grigio continuo, comparsa anche timida tra deboli piogge soprattutto verso le Fiandre.

La pioggia continua nel fine settimana con un leggero tepore in previsione di …