La NASA introduce dieci nuovi astronauti in addestramento

Lunedì la NASA ha introdotto dieci nuovi astronauti all’addestramento, tra cui un pompiere diventato professore di Harvard, un ex ciclista della squadra statunitense e un pilota da combattimento.

La classe, scelta tra più di 12.000 candidati, inizierà la sua formazione di due anni a gennaio presso il Johnson Space Center di Houston, in Texas.

“Torniamo sulla luna, andiamo su Marte e oggi diamo il benvenuto a 10 nuovi esploratoriha detto Bill Nelson, capo della NASA.

I fortunati dieci, di età compresa tra 32 e 45 anni, si alleneranno per passeggiate spaziali, svilupperanno abilità di robotica, impareranno come far funzionare e mantenere la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ma parleranno anche russo, per comunicare con i loro coetanei.

Una volta completato il loro addestramento, verranno loro assegnate missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale, o più avanti nello spazio, in particolare come parte del previsto ritorno sulla Luna della NASA alla fine di questo decennio, con la missione Artemis.

Questo interessante programma di formazione era aperto agli americani che avevano superato un test online e conseguito un master in un campo relativo a scienza, tecnologia, ingegneria o matematica, un nuovo standard. È stato accettato anche un certificato medico o un programma pilota.

sogno del bambino

“Mi interessa fare l’astronauta fin dalla mia infanziaJessica Wittner, 38 anni, tenente della Marina degli Stati Uniti, pilota collaudatore e ingegnere di volo.

“Ero quella bambina che giocava con i razzi in giardino e adorava le lezioni di scienze“.

Altri futuri astronauti includono Nicole Ayers, una delle uniche donne a pilotare un caccia F-22, o Christopher Williams, un professore di fisica medica di 38 anni presso la prestigiosa Università di Harvard.

Il tenente colonnello dell’aeronautica americana Anil Menon, 45 anni, è stato in precedenza il primo medico del volo SpaceX.

Nato da genitori indiani e ucraini, è stato coinvolto nelle squadre di soccorso inviate dopo il terremoto di Haiti del 2010 o il terremoto del 2015 in Nepal.

Un altro membro della classe, Christina Birch, 35 anni, ha una laurea in matematica, biochimica e chimica molecolare, oltre a un dottorato di ricerca in ingegneria biologica presso il rinomato Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ha rinunciato alla sua carriera di ricercatrice per unirsi alla squadra di ciclismo su pista degli Stati Uniti, inclusa la qualificazione per le Olimpiadi.

L’ex classe della NASA si è laureata nel 2017. Due dei suoi membri, Raja Chari e Kayla Barron, sono attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.