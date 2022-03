Formula 1 | Pour Norris, 2022 sera unae saison ‘de souffrance’ pour McLaren F1

La McLaren espérait rebondir en course dopo le qualifiche valutate in Bahrein hier: ce fut en réalité pire. Lando Norris et Daniel Ricciardo ont lutté en fond de peloton, contre Nico Hülkenberg et Nicholas Latifi le plus souvent.

Malgré les deux abbandona Red Bull, l’Australien finit 14e et son coéquipier 15e. McLaren a bu la tasse.

Daniel Ricciardo y voit au moins quelque ha scelto de positif : après avoir manqué les essais de Bahreïn, il a pu accumuler du roulage dans la voiture.

« Cela semble très simple, mais le premier objectif aujourd’hui était de faire la distance de la course et d’acquérir des connaissances dans la voiture. Même pour moi, surtout après la semaine dernière, c’était bien de faire ce genere d’esercizio. Nous avons saggié les trois gommes, donc il ya beaucoup de commentaires à faire. Je sais très bien où sont nos faiblesses en course, donc nous allons saggier de les comprendre et de travailler dessus. Nous avions aussi des points forts dans certe virages. »

« Nous allons donc faire part de tout ce que nous pouvons à l’équipe et évidemment, nous savions que ce serait une journée délicate, mais nous avons ramené riguardo les deux voitures à la maison ha scelto beau nous de avons. Nous allons maintenant nous tourner verso un circuito completo diverso in Arabia Saudita per voir ce que ça donne. »

Norris a la tête des très mauvais jours

Médiocre 15e, Lando Norris partait pourtant 13e : malgré trois abbandona, il a donc perdu deux places au classement…

« Ce n’est pas du tout ce que nous voulions ; c’était une course très difficile. Nous sommes loin d’être là où nous voulons être et nous avons du travail à faire pour nous assicurar que nous travaillons dans tous les domaines possibles et que nous tirions le meilleur parti de chaque course. Nous avons tout donné aujourd’hui, mais ce n’est pas suffisant pour le moment. »

« Nous allons esaminatore toutes les données de la course d’aujourd’hui et voir comment nous pouvons nous améliorer pour l’Arabie Saoudite, ainsi que les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer tout au long de la saison. Nous ferons de notre mieux la semaine prochaine pour tirer le meilleur parti de notre situation. »

Inoltre offensif et alarmiste par la suite, Lando Norris promet du sang et des larmes pour McLaren, et rifiuta se cacher derrière l’excuse du manque de performance de l’unité de puissance Mercedes.

« Je m’attends à souffrir et je pense que tout le monde doit savoir qu’il y aura un peu de douleur cette année. »

« Je suppone que nous avons été dans cette position il ya quelques années et j’espère que nous pouvons rester optimistes et que l’équipe et tout le monde au MTC puissent comprendre ces problèmessur. pour revenir »

« Si vous vous plaignez de ça, le moteur… vous avez toujours Mercedes en troisième et quatrième position.

« Mais simplement, notre voiture a beaucoup de retard en termes d’appuis. La tenue de route, donc, est très mauvaise. Nous avons besoin de plus d’avant et de plus d’arrière sur la voiture. Nous avons besoin de plus d’appui. Cela semble simple mais c’est compliqué à comprendre. »

« C’est une voiture délicate et des pneus délicats à optimiser et quand vous n’avez pas d’appui, vous ne pouvez pas faire fonctionner les pneus correctement et vous ne pouvez pas tout mettre vir fenez la bonne-vê bonne et sur- virez et c’est le problème. »

Du pain sur la planche a Woking

Andreas Seidl, il directoreur de l’équipe, va-t-il déjà déclarer son équipe en crisi ? Il assicurare quoi qu’il en soit qu’on va redoubler d’ardeur au travail à Woking ces prochains jours : il le faut bien…

« Comme prévu, après un vendredi et un samedi difficilis à Bahrein pour nous, il Grand Prix d’aujourd’hui s’inscrit dans la continuità des problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés. Nous avons dû gérer beaucoup de paramètres différents tout au long de la course, et cela ne nous a pas permis d’être compétitifs. »

« Merci à Lando et Daniel qui se sont battus dur tout le week-end avec l’équipe ici à Bahreïn et à Woking, qui ont fourni une immensa quantità di lavoro. Ce fut une expérience décevante et doulouureuse pour tout le monde au sein de l’équipe, et bien sûr pour tous nos fans. Nous analysons maintenant en détail pourquoi nous ne sommes pas compétitifs et travaillons aussi dur que possible pour apporter plus de performance à la voiture, aussi rapidement que possible. »

« En attendant, j’espère que tous les enseignements de la course d’aujourd’hui, la première fois que nous avons parcouru une distance de course complète avec cette voiture, nous aideront à nous position préparer et pour êle me ure dans week- terminare l’appalto. »