Badr Hari mis knock-down, événement arrêté dans le caos !

GLORY – En co-main event du GLORY 80, Badr Hari était bien mal embarqué face à Arkadiusz Wrzosek, le choc a ensuite été arrêté pour des raisons de sécurité.

Pour sa revanche tant attendue face à Arkadiusz Wrzosek, le légendaire Badr Hari était mal embarqué. En effet, il a encaissé un knock-down dans le deuxième round suite à un genou sauté de son adversaire. Alors qu’il ne restait plus qu’une seule et dernière reprise à disputer, le choc a été arrêté pour des raisons de sécurité.

Badr Hari vient d’être mis knock-down à la fin du second round ! 😱#GLORY80 pic.twitter.com/Y0rUAlZNRp — La Sueur (@LaSueur_off) March 19, 2022

Les supporters polonais venus incoraggiatore leur héros Wrzosek ont ​​​​commencé quelques échauffourées dans les tribunes. Lançant des bouteilles et des chaises avant le choc, ils ont explosé après le deuxième round. Si l’organizzazione a attendu patiemment, les esprits ne se calmaient. Le GLORY a donc pris la décision d’arrêter purement et simplement le choc et l’événement.

