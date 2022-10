Il Real Madrid domina lo Shakhtar senza i belgi Rodrygo e Vinicius in festa (2-1)

Il Real Madrid, imbattuto in Champions League, ha battuto lo Shakhtar Donetsk (2-1). Senza i belgi, la gente di base di Madrid arrivava tramite Rodrigo e Vinicius.

Carlo Ancelotti laisse Luca Modrico Sulla comodità di ricevere il club ucraino. Il solito terzetto offensivo si è creato fin dall’inizio e il tattico italiano dimostra di avere ragione. Rodrigo Ha approfittato della combinazione di fortuna nel mezzo per aprire le marcature (13, 1-0). Viene imitato dal suo amico Vinicio, che dimostra ancora una volta quanto sia efficace l’integrazione con Rodrygo (28, 2-0). È stato a costo di un colpo chirurgico Zubkov Riducendo la differenza prima dell’intervallo (39, 2-1), nel servizio Bogdan Mykhailichenko, ex Anderlecht. Andrei Lunin, l’ucraino che ha sostituito Courtois, non può fare nulla.

Nella ripresa riesce a far incontrare il Real Madrid. Aurelien Chuamini è stato sostituito da Eduardo CamavingaE il Marco Asensio Prende il posto di Rodrygo, ma di lui nessuna tracciaEden Rischio. Asensio eredita la migliore occasione del secondo tempo con un tiro sul palo nei minuti di recupero: con nove su nove, il Real Madrid può pensare con calma già agli ottavi.