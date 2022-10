Click, esclusiva Qatar 2022: “La Coppa del Mondo è carbon neutral, possiamo crederci?”

Particolarmente criticata è l’organizzazione dell’edizione 2022 in Qatar di uno degli eventi sportivi più seguiti del pianeta. Disastro ambientale, violazione dei diritti umani sull’altare dello spettacolo, radiodiffusione contestata, quali reazioni dovrebbero adottare le autorità calcistiche, le autorità pubbliche ei media in relazione ai Mondiali? Segui l’analisi in questa prima serata Click: diametro, la tazza è pienaquesto giovedì 6 ottobre alle 20:35 a La Trois.

I Mondiali di calcio in Qatar sembrano improvvisamente essere l’epicentro di tutti i mali: cattiva gestione ambientale, Le infrastrutture sono state costruite in condizioni disumaneTutto questo sullo sfondo della crisi energetica e climatica. Gli appassionati di calcio si chiedono se saranno entusiasti delle partite, Alcune città belghe si rifiutano di mettere schermi giganti e personalità affermano che non seguiranno l’evento…la tazza è piena?



annunciare 3631.000 tonnellate di anidride carbonica₂, che equivale alle emissioni di diverse città belghe in un anno come Charleroi, Châtelet, Liegi, Herstal o Bruxelles e Saint-Gilles. Questo è La Coppa del Mondo più inquinata della storia, davanti al Brasile 2014, che ne aveva 2,7 milioni, e alla Russia 2018, e 2,1 milioni. ko₂ Il 48% proviene dal trasporto aereo, a cui si aggiungono l’alloggio, altre attività di viaggio, la gestione e la costruzione di stadi.

Queste cifre sono tratte da un rapporto ufficiale emesso dalla FIFA. Ma… Forse la cifra più impressionante in questo rapporto è la seguente: . “Per FIFA e Qatar, questa Coppa del Mondo sarà carbon neutral grazie a una serie di compensazioni. La Zero Carbon World Cup sarà la prima, ma possiamo davvero credere che il Qatar sarà in grado di compensare 3 milioni 631.000 tonnellate di CO2?₂?“ meraviglie Grazie a Masoudi.