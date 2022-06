Il prossimo telefono economico di OnePlus per gli Stati Uniti potrebbe essere il Nord N300

uno più I fan negli Stati Uniti potrebbero presto mettere le mani su un nuovo telefono economico, che dovrebbe essere lanciato come Nord N300. Non tutti i modelli della serie OnePlus Nord sono venduti negli Stati Uniti. Fatta eccezione per la serie Nord N entry-level, altri telefoni Nord come Nord 2T e Nord CE sono disponibili solo in Europa e India.

Si dice che OnePlus abbia in programma alcuni nuovi prodotti per la seconda metà di quest’anno. Oltre a questo smartphone economico, la società dovrebbe rilasciare un nuovo telefono di punta alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1. OnePlus prevede anche di rilasciare Nord 3, nonché nuove cuffie e dispositivi indossabili.

La FCC ha certificato un nuovo telefono OnePlus con numero di modello “CPH239.” Come accennato RootmyGalaxyIl telefono si chiamerà OnePlus Nord N300. A giudicare dal nome commerciale, questo dovrebbe essere il successore del Nord N200 annunciato a giugno 2021. Dato che è passato un anno da quando il Nord N200 è stato rivelato, è probabile che il Nord N300 sarà presto disponibile.

Alternativa più economica al Nord N20 5G

Al momento del lancio, il Nord N300 dovrebbe essere venduto a un prezzo inferiore rispetto al Nord N20 5G annunciato nell’aprile 2022. Dopotutto, il Nord N200 5G è stato lanciato a un prezzo inferiore rispetto al Nord N10 5G. Nonostante abbiano un nome a tre cifre, gli smartphone Nord N a due cifre sono i modelli superiori. Oltre all’elenco, la fonte ha rivelato alcune specifiche del dispositivo.

Il Nord N300 avrà un display Full HD+ come il Nord N200 5G. Avrà anche 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. I telefoni della serie Nord N di solito hanno uno slot per schede microSD, quindi è molto probabile che il Nord N300 supporti anche l’espansione della memoria. È stato anche suggerito che il telefono sarà alimentato da un processore Snapdragon. Il modello dell’anno scorso era dotato di un chipset Snapdragon 480 5G sotto il cofano e, sebbene OnePlus non dovrebbe riportare lo stesso processore, potrebbe gestire lo Snapdragon 480+ 5G leggermente più potente. Sfortunatamente, i dettagli della fotocamera non sono stati ancora forniti.

Sembra che OnePlus spedirà il telefono con Android 11 anziché Android 12. Questa è la stessa versione di Android preinstallata con il Nord N20 quando è stato lanciato alcuni mesi fa. OnePlus ha anche confermato che i telefoni della serie Nord N riceveranno un solo aggiornamento del sistema operativo, il che significa che questo modello verrà aggiornato solo ad Android 12. Dato che Android 12 ha quasi un anno e Android 13 è all’orizzonte, questo non lo è il modo migliore per ridurre i costi. . Anche se, quando uno più Quando verrà lanciato il Nord N300, coloro che cercano un telefono che non rompa la banca avranno un’altra opzione tra cui scegliere.

Fonte: Rootmygalassie

