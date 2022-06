Il primo smartphone “Web 3.0 ready” sarà lanciato nel 2023

La società blockchain Solana ha annunciato il proprio telefono cellulare realizzato in collaborazione con Osom.

Il telefono, precedentemente noto come “Osom OV1”, ha cambiato nome per enfatizzare la criptovaluta.

Per la cronaca, Osom ha pianificato di portare sul mercato il suo primo smartphone entro la fine dell’anno. Pertanto, l’azienda ha rivelato diversi dettagli sul telefono, sul suo design e su alcune delle sue caratteristiche. Di recente, l’azienda ha preso una svolta nel campo della crittografia e ha ridisegnato l’immagine dei suoi futuri dispositivi sviluppati in collaborazione con Solana.

Solana, una delle principali blockchain, punta a offrire un intero ecosistema sulla blockchain con uno smartphone “web 3.0 ready”. In altre parole, è un file Un nuovo set di librerie per portafogli e app, che consente agli sviluppatori di creare esperienze mobili ricche su Solana, secondo il comunicato stampa ufficiale. L’unico problema, gli smartphone attualmente disponibili sul mercato non supportano il Web3. Così, secondo una relazione di 9to5GoogleOsom e Solana hanno deciso di collaborare per sviluppare un prodotto Android, “Solana Saga”.

Solana Mobile Stack e Solana dApp Store consentiranno agli sviluppatori di creare nuove esperienzespiegare sito epico. Così sarà possibile Crea NFT ovunque e in qualsiasi momento. Tieni presente che Solana dApp Store è un app store decentralizzato. Le transazioni sicure verranno eseguite sui telefoni e Solana Saga verrà fornito con Solana Mobile Stack (SMS).

La “Solana Saga” sarà dotata di uno schermo da 6,55 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, e utilizzerà il sistema operativo Solana Saga e l’ultimo chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Qualcomm. Infine, avrà una fotocamera da 50 MP e una ultra grandangolare da 12 MP.

Magic Eden, il produttore di portafogli Solana Phantom e l’exchange di criptovalute NFT Orca si sono impegnati a supportare la saga. Lo smartphone è già disponibile per il preordine negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Questo è in cambio di un deposito di $ 100 con la società. Vale a dire, Osom restituirà i depositi a qualsiasi utente che in seguito cambierà idea e gli utenti avranno bisogno del portafoglio di Solana per effettuare il deposito.

Solana Saga costerà $ 1.000 e le spedizioni dovrebbero iniziare dal primo trimestre del 2023.

