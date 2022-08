Un grave difetto di sicurezza consente di controllare iPhone, iPad e Mac

Avviso Apple per utenti iPhone, iPad e Mac. Il driver per alcuni modelli di marca Apple ha un difetto di sicurezza. Quest’ultimo consente di controllare i dispositivi che necessitano di un aggiornamento urgente.

Chiunque abbia un iPhone del 2015, un iPad del 2014 o un Mac con macOS Monterey dovrebbe affrettarsi ad aggiornare il proprio dispositivo.

Nuova vulnerabilità

Dopo aver scoperto una violazione della sicurezza, Apple consiglia ai suoi utenti di aggiornare i driver per i propri dispositivi. In effetti, alcuni modelli di iPhone, iPad e Mac sono esposti a una violazione della sicurezza che ti consente di prendere il controllo di questi dispositivi.

Il problema sta nel fatto che l’applicazione, che è nella vecchia versione del driver, è in grado di utilizzare codice arbitrario. In altre parole, può eseguire azioni senza permesso. Si noti che questo difetto può essere sfruttato anche da “Contenuti Internet dannosi”.

raggiungere Rilascio della patch mercoledìQueste vulnerabilità sono classificate come vulnerabilità “zero-day” a causa della mancanza di disponibilità delle patch. Status d’oro per i criminali informatici. Pertanto, è possibile che gli hacker stiano sfruttando attivamente questo difetto, avverte Apple.

una soluzione

Non si sa chi c’è dietro la scoperta di questa vulnerabilità. Il gigante californiano è stato semplicemente martirizzato “Ricercatori sconosciuti” nelle sue relazioni.

La soluzione offerta da Cupertino è scaricare il driver iOS versione 15.6.1 per iPhone, versione 15.6.1 per iPad e macOS Monterey 12.5.1 per computer Mac. Semplicemente. Per scaricare l’aggiornamento, devi aprire il menu delle impostazioni del tuo dispositivo o scegliere Aggiornamento software dal menu Informazioni su questo Mac sul tuo computer.

_

