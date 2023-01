Il principe Harry condivide un aneddoto inaspettato sul suo pene alla televisione americana

persone e re

Il duca di Sussex ha lanciato un talk show.

Questa è una rivelazione che nessuno si aspettava. in alternativa, il marito di Meghan Markle ripercorre una spedizione al Polo Nord dalla quale non è quasi mai uscito indenne. Aveva già subito un congelamento al pene. Era marzo 2011, un mese prima del “matrimonio reale” di William e Kate Middleton. Ha dettagliato la sua avventura sulla sedia di Stephen Colbert.

Né è diventato ghiacciato

“Quando sono tornato a casa, sono rimasto inorridito nello scoprire che le mie parti inferiori erano state morse dal freddo.. Avevo tutti i vestiti caldi adeguati e la protezione per temperature fino a -35 gradi, o almeno così pensavo. Quello che non ho è una protezione per il pene”.Ha detto con umorismo in questo talk show americano. »A quanto pare, devi metterti questo nei pantaloni prima di andare. Altrimenti, i tuoi genitali potrebbero risentire del freddo. Ci sono volute settimane prima che mi rendessi conto che qualcosa non andava. Ero già a casa quando ho capito”. è dettagliato. « Il problema è che non sapevo come notarlo prima di tornare perché non si trasformava nemmeno in stalattiti e non era duro come una pietra”., è completato. Riservatezza che ha fatto ridere il pubblico, Buckingham Palace potrebbe esserlo un po’ meno. L’intervista è stata vista oltre 4 milioni di volte su YouTube.