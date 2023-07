“Gerard Debardberk”: controversa l’immagine dell’attore che URINA su un’auto in Corsica

Gerard Depardieu si ritrova ancora una volta al centro delle polemiche… questa volta in Germania! L’attore francese è stato portato nel parcheggio dell’aeroporto di Ajaccio quando ha urinato sulla portiera dell’auto prima di partire.

Insolito: l’attore Gerard #depardieu E’ stato sospeso dal quotidiano tedesco Bild per aver urinato su un’auto all’aeroporto di Ajaccio in Corsica: “Tranquilli, è la sua mano che vedete, non il piccolo Depardieu”, precisa il quotidiano. pic.twitter.com/5W8klCrhy8

– Mediavenir (Mediavenir) 18 luglio 2023