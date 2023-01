“Sono pronto per andare”

Musica

Il nostro cantante nazionale ha bisogno di riposo.

Salvatore Adamo non ha bisogno di presentazioni. Il cantante belga ha reso famoso il nostro paese per diversi decenni grazie ai suoi successi come “Tombe la neige” o “Le mie mani sui fianchi”. All’inizio del 2023, avrebbe dovuto tornare sul palco per un tour promozionale come parte dell’uscita del suo ultimo album. In francese per favore.

Sfortunatamente, come i nostri colleghi di pariginoL’artista 79enne è costretto a cancellare i suoi spettacoli a causa di problemi di salute. Il nostro connazionale, infatti, sarà costretto a letto e soffrirà di un ematoma alle corde vocali che causerà una temporanea perdita della voce.

Se il cantante fa di tutto per far funzionare le sue corde vocali, non funziona niente. Non è la prima volta che Salvatore Adamo soffre di questo tipo di disturbo. Già nel 2019 ha dovuto smettere di cantare per 3 mesi. In un’intervista con star della tv L’8 dicembre ha anche affermato di essere consapevole di essere giunto alla fine della sua vita. ” Cerco di non pensarci ma sono pronto per partire. La vita mi ha permesso di fare ciò che amo.Egli ha detto.