La guarigione di Jeremy Renner potrebbe richiedere anni persone

Dopo due settimane Un terribile incidente di rimozione della neve La salute di Jeremy Renner rimane fragile. Ai primi di gennaio, il 50enne è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato investito da uno spazzaneve. L’attore 52enne dovrà ancora rimanere in ospedale per un po’ di tempo per sottoporsi a diverse operazioni, secondo Daily Mail e People. Potrebbero essere necessari fino a due anni per riprendersi. “È molto consapevole di essere quasi morto”, dice una fonte vicina.

Lunedì 16 gennaio, Jeremy Renner ha condiviso uno scatto su Instagram che mostra la sua casa innevata nella contea di Washoe, in Nevada. “Mi manca la mia casa”, ha detto dal suo letto d’ospedale. Il famoso attore è stato ricoverato in ospedale per quasi due settimane dopo un terribile incidente di rimozione della neve il giorno di Capodanno. Jeremy Renner è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito dal suo spazzaneve: ha riportato tra l’altro lesioni interne al torace e alle gambe. Nelle prime ore dopo l’incidente, la sua prognosi vitale era preoccupata, ma oggi la sua vita non è più in pericolo.

Tuttavia, ci vorrà molto tempo per tornare alla vita normale, secondo una fonte vicina all’attore. “Potrebbero volerci fino a due anni per riprendersi”, ha detto RadarOnline citando questa fonte. Jeremy Renner ha già subito due operazioni e dovrà subirne altre nei prossimi giorni. “Finora, tutto è andato secondo i piani”, ha detto alla rivista People Kim Renner, la sorella dell’attore. “Quindi siamo soddisfatti dei suoi progressi. Chiunque conosca Jeremy sa che è un combattente. Guardiamo al suo recupero in una luce positiva”.

Jeremy Renner ha parlato in diverse occasioni dal suo letto d’ospedale per dare aggiornamenti sul suo stato di salute. il 6 gennaio L’attore ha condiviso un selfie della sua faccia “danneggiata”.. “Grazie a tutti per le vostre gentili parole. Sono ancora troppo debole per scrivere. Ma vi mando tutto il mio amore”, ha scritto nella didascalia della foto. Dal suo ricovero in ospedale, molti fan e molte celebrità, tra cui Evangeline Lilly, Hailee Steinfeld e Chris Hemsworth, hanno augurato all’attore una buona guarigione.



Jeremy Renner è noto, tra le altre cose, per il suo ruolo di Clint Barton/Hawkeye in diversi progetti Marvel dal Thor del 2011, come Arrival, American Hustle e 28 Weeks Later, tra gli altri. È stato nominato due volte agli Academy Awards per il suo ruolo di supporto in The Town e per il suo ruolo in The Hurt Locker.

