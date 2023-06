“Il prezzo dei pannolini è raddoppiato in pochi mesi”, osserva Petros: i genitori dovrebbero temere un forte aumento?

“Rispetto all’evoluzione dei prezzi dei pannolini, abbiamo notato un aumento dei prezzi del 7,86% rispetto ad aprile 2022. Rispetto a novembre 2022, l’aumento è stato del 7,79%”.rivela Lisa Maylocks, una portavoce di Test-Achats.

Notiamo ancora un’eccezione con un aumento del 47%

“Questo confronto dei prezzi si basa su circa 13 prodotti, quasi tutti di marca propria. Notiamo un’eccezione per Albert Haegen, poiché abbiamo visto un aumento del 47% del prezzo dei pannolini Pampers di marca. Il prezzo è passato da 8,49 € a € 12,49”, aggiunge il portavoce.

Come sottolinea l’associazione, ci sono differenze di prezzo molto grandi tra i marchi. Nel corso di un anno, pagherai un importo totale completamente diverso, secondo uno studio Test-Achats. Ad esempio, un pannolino taglia 4 di Carrefour, Aldi, Colruyt, Delhaize e Lidl costa 0,12 o 0,14 euro. Dovrai invece pagare 0,39€ per i pannolini Pampers Premium Protection e 0,48€ per i pannolini Muumi Baby. “Pampers e Tidoo Nature ottengono buoni risultati (nel test), ma sono molto più costosi: più di 700 euro all’anno, rispetto ai soli 220 euro circa dei marchi più economici. Tina Ngoy, che ha condotto questa indagine, conferma.

Sono stati testati diversi fattori: assorbenza, resistenza alle perdite, traspirabilità, elevata umidità e praticità. Secondo i risultati, molte lingue ottengono un buon punteggio finale. “E spesso a un prezzo molto buono.”L’esperto di Test-Achats conferma.

I pannolini ecologici sono più popolari, anche se sono più costosi

Questo test mostra anche che sempre più genitori sono sensibili all’ambiente e si preoccupano dei rifiuti generati dai pannolini dei propri figli. Pannolini più ecologici, realizzati con materiali naturali, sono sempre più presenti nei negozi per soddisfare questa crescente domanda. Ma il loro prezzo è ancora più alto. “I pannolini più ecologici sono tre volte più costosi dei normali pannolini. dice Tina Ngoy.

Il marchio belga Bebio fa parte di questa gamma di eco pannolini usa e getta. Le sue cuciture sono costituite dalla massima quantità di materiali naturali e rinnovabili, circa il 50% biodegradabili. “I nostri pannolini ecologici sono più costosi perché dobbiamo avere un’etichetta per la quale dobbiamo pagare, che i nostri pannolini sono fabbricati in Francia con materiali naturali. Ci impegniamo a produrre completamente senza cloro. Il fatto di produrre all’interno dell’Unione Europea ‘e non in Cina ad esempio costa di più’spiega Claire Kennett, portavoce di Bebeo.

“Il prezzo dei nostri pannolini non è cambiato negli ultimi mesi”.

Questa azienda vallone ha recentemente aumentato il prezzo dei pannolini per bambini? A quanto pare, non è così. “Con noi, il prezzo dei nostri pannolini non è cambiato negli ultimi mesi.conferma a Claire Kent.

ultima salita “significativo” la data dello scorso anno. “A gennaio, febbraio 2022, c’era ancora un aumento dei prezzi del 10-20%. A quel tempo, abbiamo ricalcolato internamente tutti i nostri costi (energia, vettori, imballaggi, ecc.) più il margine del fornitore. E ci siamo resi conto che i nostri prezzi erano troppo bassi. Claire Kent spiega. Ovviamente, l’aumento del prezzo di questo produttore si è trasferito nel prezzo del negozio. “Non vendiamo direttamente ai consumatori, ma immaginiamo che questo aumento sia stato doloroso”, ha affermato. Aggiunge.

Come viene determinato il prezzo di vendita?

Sono i venditori e i distributori che calcolano il loro margine come desiderano. “Il prezzo in negozio dipende dalla concorrenza, dallo spazio in negozio e dagli accordi tra produttori e distributori. Quindi ci possono essere differenze da un negozio all’altro”Claire Kennet conferma.

L’informazione è stata confermata da un portavoce di Quora. “Per determinare il prezzo di vendita, Cora si adegua al prezzo di mercato. In Cora, una cella dedicata analizza i prezzi di mercato in modo che i prezzi siano costantemente allineati al livello più basso in base alla concorrenza”Julie Debas spiega. Sottolinea che l’ipermercato ha implementato molte misure dall’anno scorso per sostenere il potere d’acquisto dei suoi clienti.

Ad ogni modo, Petros non ha scelta. Il padre di famiglia deve comprare i pannolini per i suoi figli. “Questo tipo di acquisto è inevitabile. Fiducia.