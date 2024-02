Il personale di cabina della Bruxelles Airlines minaccia di sciopero: possibili “gravi disagi”. Belgio

Secondo Didier Lippi, segretario permanente della Commissione nazionale dell’aviazione, l’equipaggio di cabina si sente “totalmente diffamato, trascurato e arrabbiato”. Non vede un'evoluzione della situazione nonostante le richieste avanzate diversi mesi fa, anche se a fine novembre è stato annunciato uno sciopero e all'inizio di dicembre è stato scongiurato per un pelo uno sciopero degli assistenti di volo e degli assistenti di volo.

Il funzionario sindacale si dice dispiaciuto che Bruxelles Airlines non abbia utilizzato la stagione dei voli invernale, più tranquilla di quella estiva (che inizia ad aprile, ndr), per risolvere i problemi sociali post-Covid. Si tratta in particolare di migliorare l'organizzazione dell'orario di lavoro e delle condizioni salariali. “L'estate si preannuncia molto turbolenta a livello sociale”, avverte Didier Lippi.