I grandi investitori agiscono?

Bitcoin ha visto un rally significativo, raggiungendo temporaneamente il livello di 31.250$. Attualmente, dopo un leggero calo, Bitcoin viene scambiato a $ 30.710, mostrando un aumento di valore di quasi il 15% nel corso di 7 giorni.. Questa drammatica tendenza al rialzo invita gli investitori e gli analisti a pensare e speculare sulla continuazione di questa tendenza rialzista.

Inoltre, con un massiccio afflusso di Volume delle transazioni, per raggiungere $ 10 miliardi nel fine settimanaLa domanda è corretta: Le balene (i maggiori investitori) acquistano bitcoin? Alimentando così il suo slancio verso l’alto? In questa previsione del prezzo del bitcoin, esploreremo lo stato attuale del prezzo del bitcoin e analizzeremo la possibile probabilità che il ciclo vada avanti.

Le balene comprano bitcoin?

stimato analista, Ki Young Jo, CEO e fondatore di CryptoQuantUna quota preziosa “Suggerimento professionale” per il monitoraggio dell’attività delle balene nel mercato delle criptovalute. Secondo Ki Young Ju, Guardare le balene BTC sugli scambi a bassa liquidità è molto più efficace Uno degli scambi popolari come Binance. Concentrandosi su operazioni con una profondità limitata di liquidità, gli investitori possono identificare grandi operazioni guidate da balene e ottenere informazioni sui movimenti del mercato.

Così Ki Young Ju fornisce esempi di transazioni Dalle piattaforme di trading di futures come Huobi, BitMEX, ByBit, Deribit e OKX per supportare la sua raccomandazione. Lo dimostrano Ha avviato diverse acquisizioni di grandi volumi da parte di importanti investitori, già nel gennaio 2023, quando Bitcoin (BTC) veniva scambiato tra $ 16.500 e $ 18.000. L’analisi delle statistiche per scambi ad alto volume come Binance si è dimostrata meno utile a causa delle difficoltà nell’identificare il comportamento di trading individuale con volumi elevati.

Prezzo Bitcoin

L’attuale prezzo del bitcoin è $ 30.710con un volume di transazioni di oltre $ 10 miliardi ($ 12,9 miliardi, per essere esatti) nelle ultime 24 ore. Nella classifica di CoinMarketCap, Bitcoin è ancora al primo posto con Capitalizzazione di mercato di $ 596 miliardi. Attualmente sono in circolazione 19.411.281 monete BTC, su una fornitura massima di 21.000.000 di monete BTC.

Previsione del prezzo dei bitcoin

Da un punto di vista tecnico, Bitcoin sta affrontando un Un’importante resistenza è vicina al livello di $ 30.700, Che viene impreziosita dalla presenza di un modello double top. Anche se ha superato brevemente questo livello e ha raggiunto un massimo di circa $ 31.500, la formazione di alcune candele suggerisce che L’investitore esitò, poiché non sono stati in grado di rompere la resistenza a $ 30.700 mentre Bitcoin si è ritirato rapidamente al di sotto di quel livello. Questo livello continua ad essere un ostacolo importante per il movimento al rialzo di Bitcoin.

durante l’analisiPrincipali indicatori tecnici Come il Relative Strength Index (RSI) e il Moving Average Convergence Divergence (MACD), che sono i due indicatori Suggerire condizioni di ipercomprato. L’RSI si aggira intorno a 70, mentre l’istogramma MACD è nettamente sopra lo zero. Ciò significa che Gli investitori dovrebbero considerare di prendere profitti Prima di aspettarsi uno slancio più rialzista nel prezzo di Bitcoin.

Grafico del prezzo di Bitcoin – Fonte: Tradingview

Se scende al di sotto del livello di 30.700 $, È probabile che Bitcoin scenda a $ 30.000 O anche verso il supporto di $ 28.250. D’altra parte, se c’è un breakout sopra il livello di 31.250 $, Bitcoin potrebbe essere esposto a livelli di prezzo più elevati, come $ 32.000 o addirittura $ 34.150. In conclusione, si consiglia di monitorare attentamente i livelli di 30.700 e 31.250 dollari che saranno cruciali per farsi un’idea della direzione ad inizio settimana.

