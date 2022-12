Un cliente ordina un cheeseburger online da McDonald’s e toglie tutti gli ingredienti per l’hamburger: ecco cosa gli ha dato il ristorante (video)

Bene, proviamo di nuovo e ordiniamo un McDonald’s nil burger. Questa volta nient’altro è in ordine. Lo annulleranno? Consegna buste vuote? Lo sto facendo in modo che tu non debba farlo pic.twitter.com/sYEgA2mqoc -RobDenBleyker 20 dicembre 2022

Quindi è andato su Twitter per attendere con ansia l’ordine insieme alle sue migliaia di follower. Dopo aver effettuato l’ordine, l’app ha provato a contattarlo facendogli sapere che il ristorante non aveva capito cosa mandargli. Il consumatore ha discretamente scelto di non rispondere e alla fine il prodotto è stato consegnato.

Alla fine, McDonald’s ha consegnato esattamente quello che aveva chiesto: un involucro di hamburger vuoto! Per quanto sorprendente possa sembrare, Rob era “contento” del risultato finale. “Stavo ordinando il pranzo da McDonald’s e ho notato che all’interno dell’app Doordash puoi rimuovere gli ingredienti da un cheeseburger in modo che non ci siano più cheeseburger. Ero curioso di sapere cosa sarebbe successo se avessi ordinato un hamburger che non esisteva”Lo confesso ai nostri compagni britannici di Metro.

“Mi aspettavo che McDonald’s annullasse l’ordine o presupponesse che fossi un idiota che non capisce le app di consegna e mi inviasse un semplice cheeseburger. Sono rimasto davvero sorpreso dal fatto che non ci fosse solo un involucro, ma una confezione in un sacchetto di carta sigillato Ho ottenuto esattamente quello per cui ho pagato: niente, ero così felice che tutte le persone coinvolte si sono rese conto che non volevo niente e loro non hanno ottenuto niente”.