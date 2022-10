Champions League: Romelu Lukaku torna e segna con l’Inter ed elimina il Barcellona (video)

I Red Devils sono arrivati ​​in ritardo contro il Plzen in Champions League e hanno segnato il loro primo gol da mesi.

Inserito il 26/10/2022 alle 20:40 Tempo di lettura: 2 minuti



unDopo due mesi di assenza per un fastidio alla coscia sinistra, Romelu Lukaku è tornato alla competizione nella vittoria per 4-0 dell’Inter in Champions League contro il Viktoria Plzen. Con l’ingresso in partita di fine gara (83), i Red Devil hanno segnato il quarto gol (87) per l’Interst (10 punti, 2), qualificata agli ottavi di finale battendo di testa il Barcellona (4 punti). -scontri diretti. Belsen ha subito la sua quinta sconfitta.







Per battere i campioni della Repubblica Ceca, Simone Inzaghi ha favorito Francesco Acerbi e Federico Dimarco su Stefan de Vrij e Ruben Goossens e ha schierato Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries, che lo tenevano in campionato. Inizialmente il tecnico rossonero si è affidato al duo Edin Dzeko-Lutaro Martinez.

Gli Interistes, che risiedevano direttamente davanti al ponte opposto, dovettero aspettare prima di vedere il loro effetto ricompensato. Jindrich Stanek ha ritardato la scadenza bloccando due tentativi di Dimarco (25, 26). Il portiere del Victoria non ha potuto fare nulla quando Henrikh Mkhitaryan ha inviato un cross di Bastoni (35, 1-0). Subito dopo, si è ritrovato frastornato quando Dimarco ha messo la palla in porta per Dzeko (42, 2-0)

Dopo la pausa, i cechi hanno minacciato per qualche minuto prima di soffrire sempre di più. Su passaggio di Lautaro, Dzeko ha segnato due gol (66, 3-0). Infine, in combinazione con Joaquin Correa, Lukaku ha firmato la rimonta dopo aver saltato 12 partite con un potente tiro dalla sinistra (87, 4-0).

Questo ritorno alle competizioni fa ben sperare per il giocatore, tornato quest’estate all’Inter dopo una stagione al Chelsea, così come per la nazionale belga a un mese dai Mondiali del Qatar 2022. Lukaku non gioca dal 26 agosto, ne mancano 12 Giochi.