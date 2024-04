Il più grande mistero del MMORPG si nasconde dietro questa porta e ci sono voluti quasi 10 anni per scoprirne il segreto

Nel 2005, gli sviluppatori decisero di incorporare una porta quasi invalicabile nel loro MMORPG perché per attraversarla bisogna raggiungere il livello 999. Ma questo senza tenere conto della tenacia dei giocatori che per anni hanno cercato di scoprire cosa si nascondesse dietro quello che inizialmente era solo uno scherzo.

Tra i più vecchi MMORPG ancora attivi, Tibia è sicuramente uno dei più apprezzati. Pubblicato nel 1997, il gioco di ruolo online multiplayer di massa tedesco con grafica pixel e visuale dall'alto si è guadagnato negli anni una reputazione per la sua solida esperienza.. Ad esempio, se muoiono, i giocatori possono scendere a un livello inferiore perdendo esperienza e persino vedersi rubare l'equipaggiamento dal cadavere. Il gioco a volte è sadico perché è possibile uccidere un giocatore in un episodio per farlo scendere di livello. Quindi in questo contesto, Immagina tutto il mistero che circonda la porta che può essere aperta solo dai giocatori che hanno raggiunto il livello… 999.

Una porta misteriosa in uno dei MMORPG più antichi

Nel 2005, otto anni dopo l'uscita del gioco, gli sviluppatori di CipSoft decisero di integrarlo nei sotterranei di Panota City. Una porta misteriosa su cui è scritta la scritta “quando premuto”.“Vedi il Portale dell'Esperienza del livello 999. Solo i degni possono attraversarlo.“, il che significa che può essere superato solo dai giocatori che hanno raggiunto il livello 999. La comunità lo ribattezzò presto Panota Experience Gateway. A Tibia è comune trovare porte che possono essere superate solo da un certo livello, e questo è un modo per il gioco di indicare la strada ai nuovi giocatori in modo che non finiscano in aree in cui non dovrebbero andare. Se non c'è limite al livello di Tebia, nel 2005 i migliori giocatori erano intorno al livello 200, anche tra quelli che giocavano dall'inizio.. Una volta integrata questa porta, i giocatori hanno subito capito che si trattava solo di uno scherzo degli sviluppatori, come spiega Knightmare, un giocatore che nel frattempo è stato assunto da CipSoft:

In effetti la prima versione di questa porta piatta era uno scherzo, le porte piatte erano ancora nuove e mi piacevano da molti anni. A quel tempo, il livello 999 sembrava completamente irraggiungibile.

Ma, Gli sviluppatori sono caduti nel loro gioco a causa di alcuni punti di cui non hanno affatto preso in considerazione. Innanzitutto, nel 2005, non immaginavano certo che Tibia sarebbe rimasto online per anni, addirittura decenni, dato che il titolo festeggerà il suo 30° anniversario nel 2027. Quindi, sicuramente non tenevano conto che i giocatori avrebbero giocato moltissimo. L'obiettivo è migliorare i metodi per acquisire esperienza nel modo più efficiente possibile. Così, nel 2010, i giocatori hanno iniziato ad organizzarsi per raggiungere questo obiettivo, costringendo gli sviluppatori a creare una ricompensa dietro questa porta che corrisponda ai loro sforzi.. Sfortunatamente, tutto non è andato come previsto.

Anni di sforzi per uno sviluppo inaspettato

Determinato a raggiungere questo obiettivo, Kharsik è uno dei giocatori più pericolosi che ha sfidato se stesso per raggiungere il livello 999 per passare attraverso questa porta. Il minimo che possiamo dire è che è determinato. Secondo Stephen Misner, giornalista di… giochi per computer Chi ha studiato molto questa questione I team CipSoft gli hanno detto che Kharsek avrebbe impiegato nove anni per raggiungere il livello 999 Il suo viaggio non è stato facile poiché a volte perdeva 13 giorni di progresso a causa di una sola morte. Tuttavia, grazie ad una determinazione inesauribile, È riuscito a raggiungere il livello 999 e ha deciso di varcare la porta nella trasmissione del 1 agosto 2016, dopo un decennio dall'introduzione della porta e quasi molti anni di lavoro. Questa storia segnerà la comunità di Tibiya, ma purtroppo non per le giuste ragioni.

Davanti a oltre 5.000 persone davanti ad una diretta streaming su Twitch, Kharsek aumenta la pressione e spiega che non vuole attraversare il portale, preferendo raggiungere il livello 1000 per farlo.. Di fronte a questa delusione, i giocatori di Tebia hanno espresso la loro insoddisfazione su Reddit e sui forum. Tuttavia, Kharsik non mantenne la sua promessa a lungo e alla fine varcò la porta il giorno successivo, ma fuori dalla vista. Tuttavia, i giocatori lo sanno ancora grazie all'incantesimo “exiva” che consente di tracciare la posizione di qualcuno. E così lo scopriamo Dietro la porta c'è un teletrasporto che conduce ad un'isola che i giocatori hanno già scoperto nel 2015Prima che fosse rimosso dagli sviluppatori. Se inizialmente gli internauti pensavano che si trattasse di un'isola di prova, in realtà si nascondeva il mistero dietro questa famosa porta. Tuttavia, nessuno sa esattamente cosa ci sia per un semplice motivo: Kharsik si rifiuta di parlare e nessuno sa perché.

Su Internet le voci volano in tutte le direzioni, alcuni suggeriscono ad esempio che Kharsik lavori per CipSoft per promuovere il gioco, ma in realtà potresti trovare una spiegazione per il comportamento del giocatore durante il suo viaggio. Per raggiungere il suo obiettivo, Kharsik ha ottenuto il supporto di molti altri giocatori che lo hanno aiutato a salire di livello migliorando i suoi progressi curandolo e applicandogli potenziamenti.. Ma al contrario, altre persone hanno cercato di mettergli degli ostacoli sulla sua strada, cercando di ucciderlo o di eliminare alcuni mostri in modo che potesse rubargli l'esperienza. COSÌ, Dopo anni di molestie, Kharsik avrebbe potuto decidere che la comunità di Tibia non meritava di conoscere il segreto della porta del Livello 999 per spirito di vendetta.. Al contrario, forse è solo un troll? Oppure vuole mantenere il fascino del mistero? È impossibile saperlo e bisognerà aspettare anni per scoprire cosa nasconde veramente questa porta.

Il segreto è finalmente svelato! Ma a quale costo?

Dopo una così grande frustrazione Tutte le speranze della community di Tibia erano riposte in Dave Onyeka, il secondo giocatore più alto del gioco con il livello 940. Con l'aiuto di alcuni giocatori, quest'ultimo ha finalmente raggiunto il livello 999 in otto mesi nell'aprile 2017. Ma mentre Dev Onica ha tutto ciò che serve per entrare nella porta, Si rifiuta di spenderlo per due mesi chiedendo donazioni a quegli spettatori su Twitch prima di farlo. Ad un certo punto, ha chiesto più di 5.000 dollari prima che il mistero venisse svelato. Nel corso del tempo, gli obiettivi variano ed è generalmente difficile determinare quanti soldi ha effettivamente guadagnato un giocatore in quel momento. Ma quando si rende conto che questo schema non può più continuare, Alla fine ha deciso di trasmettere il suo ingresso il 23 giugno… senza dimenticare di inserire in anticipo quanti più annunci possibili. Così il segreto della porta del livello 999 è stato finalmente svelato davanti a 15.000 spettatori.

Quindi lo scopriamo Dietro questa porta c'è un'isola dove veniamo accolti con un messaggio di congratulazioni. In questo piccolo spazio tropicale, alcuni NPC aspettano allo sportello, chiedendosi cosa potranno recuperare. Inoltre, troviamo un venditore che vende prodotti comuni, disponibili ovunque, come ad esempio le banane. Inoltre c'è anche un altare per ottenere un trofeo con inciso il nome del giocatore… e basta. Basti dire che la delusione è grande per un mistero durato più di dieci anni e che ha richiesto molto lavoro per essere raggiunto.. C'è da dire che dopo tutto questo tempo, la fantasia dei giocatori di fronte a questo enigma ha superato di gran lunga la realtà di quanto creato dagli sviluppatori.

Di fronte a questa delusione, Molti giocatori sono convinti che l'isola contenga altri misteri. Per loro non è possibile che dopo tanti anni di fatica la ricompensa sia questa. Quindi la comunità ha chiesto a Dev Onica di provare diverse cose sull'isola per verificarlo, ma lui li ha attaccati solo senza fare nulla, tutto chiaramente durante il live streaming. Ma in realtà, dopo questa scoperta, l'entusiasmo dei giocatori non c'era più. Nel 2018, un giocatore di nome Itexo è riuscito a recarsi sull'isola e ha creato un tour dettagliato dell'isola che può essere trovato su YouTube. Sfortunatamente, non sembrano esserci altri segreti oltre a quello. Per stessa ammissione degli sviluppatori, quando questa porta fu introdotta, non c'era nulla dietro e col tempo dovettero creare qualcosa, mentre i giocatori continuavano a giocare e raggiungere livelli. Se in questo caso possiamo dire che il viaggio è stato migliore della destinazione, Soprattutto, era l'aura misteriosa che circondava questa porta a renderla così interessantePiù di quanto nascondessi.