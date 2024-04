Il principe Harry cacciato dal cottage della famiglia reale: “Era molto arrabbiato e piangeva”

Quindi la famiglia di Harry rimase lì per l'ultima volta nel luglio 2023 prima di essere sfrattata dall'edificio. Quel luogo però era sinonimo di tanti ricordi d’infanzia e della dolcezza del principe, come racconta nelle sue memorie. “Abbiamo adorato questo posto. Dal primo minuto. Era come se fossimo destinati a vivere lì“, ha spiegato nelle pagine libere.”Non vedevamo l'ora di svegliarci la mattina, fare lunghe passeggiate nei parchi e vedere i cigni. Steve è particolarmente arrabbiato. Abbiamo incontrato i giardinieri della Regina, abbiamo imparato i loro nomi e quelli di tutti i fiori.“

Questo fine settimana, Tom Quinn, autore ed esperto reale britannico, ha rivisitato quella brutale fine con il Mirror. “Harry era assolutamente furioso e in lacrime quando fu cacciato da Frogmore: sentiva che suo padre non aveva il diritto di farlo ed era pura vendetta.“, dichiara nelle colonne dei media. Per l'esperto si tratta di un “brutale rifiuto”.Ogni volta che Charles batte i piedi, sembra ingiusto nei confronti di Harry che pensa che dopo tutto quello che gli è successo dovrebbe comunque ottenere ciò che vuole, che si tratti di una sicurezza pagata dal contribuente britannico o di una lussuosa casa britannica.“

Secondo Tom Quinn, il principe Harry ha vissuto questo sfratto come un “doloroso ricordo di tutto ciò che ha provato quando suo padre ha litigato con sua madre durante il loro lungo e doloroso divorzio”.

Questa notizia è arrivata dopo che Harry ha perso l'accesso alle forze dell'ordine britanniche, che si sono ritirate dopo aver rinunciato al suo ruolo all'interno della famiglia reale. Da allora, il principe sente di non essere più al sicuro nel Regno Unito.