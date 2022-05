Roman Reigns all’inizio? WWE tranquilli!

Le parole di Roman Reigns hanno risuonato in tutto il mondo dopo che ieri durante uno show casalingo a Trenton (New Jersey) aveva espresso a metà la sua possibile scomparsa dal programma della WWE in una mini-promozione dove ha dichiarato: “” Non sono sicuro che possa tornare qui ».

In un brief pubblicato da Fightful, abbiamo appreso che i funzionari dell’azienda hanno già grandi progetti per lui e che non dovrebbe andarsene “a breve”.

Tuttavia, fonti del sito americano concordano sul fatto che è possibile che Big Dog sia assente per un periodo di tempo per realizzare progetti cinematografici, soprattutto da quando ha ricevuto un ruolo nel franchise. Il veloce e il furioso »: Hobbs & Shaw.

Un’altra fonte afferma che Reigns dovrebbe continuare a fare della WWE una priorità, poiché la compagnia sta scommettendo molto su di lui e non sta pensando di lasciarlo. In questo momento, ovviamente, non considera sicuro che John Cena o The Rock siano tornati tempo pieno all’interno del sindacato.

Tuttavia, è anche plausibile che Reigns si riferisse solo alle apparizioni inferiori nel suo programma casalingo nei prossimi mesi. Come sottolinea Fightful, finora Roman è apparso in 25 spettacoli casalinghi e ha partecipato a 9 partite oscure. Sebbene sia meno attivo in televisione, quest’anno dovrebbe essere vicino a 100 partite annuali.

Da parte sua, Roman Reigns non ha commentato le sue dichiarazioni.

Credito immagine: WWE