Il cancro di Kate Middleton: l'emozione del principe William al suo grande ritorno

L'erede della monarchia britannica lasciò il capezzale della moglie mentre lei continuava la sua convalescenza ad Anmer Hall, tornando in servizio. IL principe William Si è rimboccato le maniche per dare una mano a Surplus Dinners, un'associazione per la ridistribuzione del cibo in eccedenza, con sede nel Surrey, a ovest di Londra. Sul posto, il figlio di Carlo III ha avuto un pensiero toccante su Kate Middleton. Uno dei volontari ha chiesto informazioni al principe “Prenditi cura di tua moglie“Lui rispose, posandole una mano sulla spalla:io lo faròHa rivelato anche… Il principe Luigi, il loro figlio più giovane. L’associazione era in realtà all’interno del Sunbury Cricket Club e si scoprì che era uno sport praticato da George e dal fratello di Charlotte”.Obiettivo” particolarmente.

Kate Middleton: I media inglesi esprimono la preoccupazione del principe William

Se dovesse tornare alla ribalta, il principe William non ha intenzione di recarsi all'estero a breve. Il Principe di Galles potrebbe addirittura rifiutarsi di sostituire Carlo III in un imminente viaggio nel Regno Unito Isole Samoa Incontrare i capi di governo del Commonwealth (CHOGM, ndr). “Partecipare a una riunione del CHOGM non è qualcosa che William può fare al momento a causa della salute di Kate.Leggiamo sulla stampa britannica.