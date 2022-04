“Difficile dirsi addio”: le lacrime agli occhi, Celine Dion dà notizia del suo stato di salute (video)

“Mi dispiace tanto, triste, di dover rimandare di nuovo gli spettacoli”, spiega, con le lacrime agli occhi, Celine Dion, su Instagram. Questa volta è la mia salute che mi sta costringendo a posticipare gli spettacoli dell’European Tour e purtroppo a cancellarne altri. e seguire. “La buona notizia è che mi sento ancora un po’ meglio. Ma sicuramente non abbastanza velocemente ed è molto frustrante per me. I miei medici mi stanno seguendo, mi sto curando ma ho sempre crampi muscolari”. Sospira… “Per riprendermi ci vuole molto più tempo di quanto pensassi. Devo essere in buona forma e in buona salute, per dare il 100% di me stessa sul palco, perché è quello che ti meriti.”

“Mi dispiace tanto e devi essere così deluso!”

Poi Celine Dion conclude con queste parole, perché la cantante canadese vuole raccontare ai suoi fan come si sente. “Mi dispiace molto per questa notizia, aspettate i miei concerti da così tanto tempo e apprezzo la vostra lealtà. Devi essere molto deluso e scoraggiato ad aspettare, sto facendo del mio meglio per tornare in formazione il prima possibile. So che i tanti messaggi d’amore e di speranza che mi invii fanno parte del mio trattamento medico, mi aiuta enormemente. Grazie mille per tutto l’amore. Conclude con una “preghiera per la pace” in Ucraina. Con gli occhi umidi, ha lasciato che i suoi fan lo dicessero. “Spero di rivederti molto presto, mi annoio… e non ho mai smesso di amarti. È difficile dirti addio ma concludo questa lettera dicendo… A presto. Grazie.”

