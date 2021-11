Il più grande calo dell’anno per il Dow Jones di Wall Street a causa dell’omicron variabile

La borsa di New York ha chiuso bruscamente venerdì, in mezzo alla destabilizzazione dovuta alla scoperta di un nuovo tipo di virus Corona, che ha causato il più grande calo dell’indice Dow Jones quest’anno. Il principale indice di Wall Street è sceso del 2,53%, molto più del precedente record del 2021 (-2,09%), che risale a luglio, per chiudere a 34.899,34 punti.

Il Nasdaq è sceso del 2,23% a 15.491,66 punti e l’S&P 500 è cresciuto del 2,27% a 4.594,62 punti.