Ciò che non viene detto si nasconde dietro il falso annuncio del ritiro dal Marocco

Il falso annuncio del ritiro di Starbucks dal Marocco è in realtà l’albero che nasconde la foresta. “Annunciando o meno il ritiro o la crisi, ciò che è chiaro è che c’è preoccupazione nel settore commerciale locale in Marocco. “Il modello economico non può continuare”, ha sottolineato Mohamed Al-Fani, presidente della Federazione marocchina di Eccellenza (FMF). sfida. Secondo lui c'è davvero bisogno di riconsiderare l'imposta immobiliare e l'imposta commerciale. “Abbiamo sensibilizzato le dogane sulla necessità di ridurre i dazi doganali sui prodotti al di sotto del 30%, perché questo tasso colpisce gli operatori che, una volta stabiliti in Marocco, non trovano un ecosistema in grado di compensare le loro esigenze, sono costretti ad esportare, ” lui spiega. .

La crisi sanitaria del COVID-19, combinata con l’elevata inflazione degli ultimi anni, ha avuto un impatto negativo su marchi come Starbucks situati in un paese in cui il modello economico è ancora molto fragile. “Oggi c'è una reale necessità di pensare al modello economico del commercio locale. Attualmente c'è un grande divario tra la visione della Direzione Generale delle Imposte e quella del Ministero sulla realtà del mercato”, analizza Al-Fan, raccomandando uno studio a lungo termine a cui partecipino i professionisti coinvolti, che possa fornire una visione realistica e sostenibile.

Il gruppo Alshaya possiede attualmente 18 caffè Starbucks in Marocco.