Il marocchino Sanaa Khoja reinventa il vino in Spagna con Zina

Sana è cresciuta nel quartiere Raval di Barcellona. Studentessa top, ha vinto una borsa di studio della Esade Business School di Barcellona, ​​che le ha permesso di proseguire gli studi a New York. La giovane donna, a 31 anni, ha dovuto lavorare presso la cantina Mas Perinet del Priorat prima di diventare imprenditrice. Affascinata dalla viticoltura e nata per combattere, Sanaa Khoja ha approfittato della crisi sanitaria per affinare il suo progetto.

A metà del 2020 ha creato Mindful Drinkers, la società proprietaria del marchio di vino in lattina Zeena. “In arabo significa bellezza e allo stesso tempo ricorda il nome della principessa guerriera Xena”, spiega. avanguardia. Il giovane imprenditore acquista vino da produttori locali e poi lo confeziona in lattine di alluminio riciclabili al 100%. L’azienda produce quattro vini biologici certificati, senza additivi e zuccheri aggiunti.

I vini Zina di Sana Khoja sono disponibili in hotel, ristoranti e caffetterie, in Giappone, Messico, Finlandia, Costa d’Avorio, Norvegia e Andorra, e presto anche nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Canada e in Colombia. Può essere acquistato tramite Amazon e il sito Web del marchio. Se Zina riesce a conquistare quote di mercato in festival ed eventi musicali, potrebbe concludere l’anno con oltre 400.000 euro di entrate.