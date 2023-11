Il petrolio è ai livelli più bassi da luglio a seguito delle scorte statunitensi e delle preoccupazioni sulla domanda

New York

Giovedì i prezzi del petrolio hanno registrato un ampliamento delle perdite, poiché l’aumento delle scorte negli Stati Uniti ha coinciso con segnali economici che hanno sollevato preoccupazioni sulla domanda globale di greggio, esercitando pressione sui prezzi.

Circa 16:50 GMT (17:50 EST) per barile Brent con consegna a gennaio perso 4,36% A $ 77,64 Poco dopo aver toccato $ 77,60Si tratta del prezzo più basso dall'inizio di luglio.

Equivalente statunitense di un barile di greggio West Texas Intermediate (WTI) con consegna nel mese di dicembre, diminuito del 4,60% A $ 73,13dopo l'arrivo $ 73,05È anche il livello più basso da luglio.

Pertanto, i due standard globali dell’oro nero si spostano al livello più basso degli ultimi quattro mesi, sotto pressione.I deludenti dati economici statunitensi hanno portato ad un aumento delle aspettative della domanda“, spiega Lukman Otunuga di FXTM all’AFP.

🛢️ Il giorno precedente un resoconto su “Inflazione azionaria“Il petrolio negli Stati Uniti e”Timori di rallentamento della crescita economica americana“In realtà ha abbassato i prezzi”, ricorda l’analista.

Le scorte commerciali di petrolio greggio negli Stati Uniti sono già aumentate 3,6 milioni di bariliCiò supera le aspettative degli analisti, secondo i dati pubblicati mercoledì dalla US Energy Information Agency.

🇺🇸 Il mercato ha focalizzato l'attenzione anche sul livello delle riserve a Cushing (Oklahoma), la principale stazione di consegna del West Texas Intermediate negli Stati Uniti, che secondo DNB è aumentato in modo significativo.

“Le difficili condizioni di approvvigionamento ampiamente previste non si sono concretizzate, come evidenziato dalle ingenti scorte negli Stati Uniti“, commenta Stephen Innes, di SPI AM.

Il tasso di inflazione è diminuito significativamente anche negli Stati Uniti nel mese di ottobre, 3,2% Nel corso di un anno, Vs 3,7% Nel mese di settembre ciò è dovuto soprattutto al calo dei prezzi della benzina nelle stazioni di pompaggio, secondo l’indice dei prezzi al consumo pubblicato martedì.

questi numeri”I dati sull’occupazione più deboli del previsto all’inizio di questo mese hanno rafforzato l’idea che l’economia si stia raffreddando.“Nel paese, conferma James Hart, analista di Tickmill.

Il mercato lo chiede adesso Se l’Arabia Saudita e la Russia fossero i leader de facto dell’alleanza OPEC+ (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e dei suoi alleati) Interverrà per fermare la caduta dei prezzi.

All’inizio di questo mese, l’Arabia Saudita e la Russia hanno ribadito che avrebbero mantenuto i tagli alla produzione e alle esportazioni fino alla fine dell’anno. 300.000 barili Forniture giornaliere di petrolio e prodotti petroliferi alla Russia e riduzione della produzione di un milione di barili al giorno all’Arabia Saudita.

Queste riduzioni rappresentano la continuazione delle riduzioni introdotte dall’inizio di maggio e in vigore fino alla fine del 2024 da nove produttori, tra cui Riyadh, Mosca, Baghdad e Dubai, per un totale di 1,5 miliardi di dollari. 1,6 milioni di barili Quotidiano.

“Come abbiamo visto spesso in passato, i paesi produttori faranno tutto il necessario per sostenere i prezzi“, afferma Craig Erlam, analista di OANDA.

“Spetta ora all’OPEC+ (…) inviare un messaggio deciso su ciò che intende fare nel 2024 per quanto riguarda l’offerta e i prezzi.“, afferma Bjarne Schildrup, analista di Sipp, in un’intervista all’AFP.

Il prossimo incontro ministeriale dei membri dell’OPEC+ si terrà il 26 novembre a Vienna, sede dell’alleanza.

