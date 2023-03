C’è un grande marchio che vende pane di canapa in Belgio

Questa è la grande tendenza in questo momento. La canapa è sui nostri piatti, prodotti di bellezza e persino sui nostri gioielli. Le Pain Quotidien non ha perso la tendenza e ha appena presentato il suo primo pane alla cannabis. Cucina UFO, non ti preoccupare, non ti farà sballare.

Il video di oggi:

David Martin, chef del ristorante a due stelle La Paix ad Anderlecht, sta attualmente conducendo una serie di test culinari utilizzando la cannabis. Prima di lui, l’intrepido Philippe Contesini aveva già svelato la sua pasticceria chiamata “le cirrus” a base di CBD (una molecola derivata dalla cannabis). Insomma, in fatto di cottura, una pianta dalla fama solforica non riscuote molto successo. Oggi, la pasticceria più famosa del paese fa proprio questo. Le Pain Quotidien ha appena annunciato in pompa magna il lancio del suo primo pane fatto non con prodotti tradizionali, ma con farina e semi di canapa.

La cannabis è più rumorosa che mai

“Le Pain Quotidien è sempre stato un trendsetter”Ha spiegato il CEO Annick Van Overstraeten. “Negli anni ’90, il titolo si concentrava davvero sui prodotti biologici e metteva in risalto i prodotti a base vegetale quando stavamo appena iniziando a parlarne. Nel 2004, erano le bevande analcoliche come la Coca-Cola e l’equivalente”.. Inevitabilmente, quando si comincia a parlare di canapa non per i suoi effetti psicoattivi, ma per le sue virtù per la salute e per l’ambiente, solletica la curiosità della filiera della pasticceria.

Ho deciso di contattare Tanguy du Monceau, il coltivatore locale di cannabis dietro “Canbe”. Quando un giorno questo agronomo qualificato rileva la sua terra ancestrale, cerca un prodotto che abbia dietro di sé un vero sbocco ecologico. Tutto lo porta alla canapa, che è una varietà di cannabis. “È una pianta piuttosto straordinaria per diversi motivi.”lui spiega. “Innanzitutto si adatta perfettamente ai cicli agricoli belgi e cresce molto bene sui nostri terreni. Grazie ai suoi lunghi fusti è in grado di attingere l’acqua dalle profondità, utile soprattutto nei periodi di siccità che ci vedere sempre di più al giorno d’oggi”.

Pianta ecologica prima di tutto

Ma seduce soprattutto con il suo lato ambientale. È praticamente zero rifiuti poiché tutte le parti della pianta possono essere utilizzate. I semi sono usati per la farina e gli steli servono come ottimi isolanti. Può essere utilizzato nella produzione di carta e tessuti. Inoltre, Le Pain Quotidien distribuisce il suo pane in tessuti di canapa. Quindi è l’alternativa perfetta alla plastica. Alcuni marchi che hanno realizzato il loro pieno potenziale hanno anche iniziato a produrre abiti firmati dalla canapa, come Patagonia, noto per il suo impegno ambientale. “E’ una pianta biologica, capace di sequestrare 15 tonnellate di anidride carbonica per ettaro”.Tangi conclude.

Fatto divertente e interessante, mentre oggi tutti cavalcano l’onda della canapa, la canapa è stata coltivata qui per oltre 200 anni prima di scomparire gradualmente dalle terre dei contadini. Oggi, purtroppo, la pianta viene spesso stigmatizzata per i suoi effetti “alti”, lasciando da parte tutte le sue potenzialità di responsabilità ambientale. Quindi sarebbe una bella scorciatoia pensare che coloro che si sono proposti di produrre prodotti a base di cannabis lo facciano solo per motivi di marketing. Ma Le Pain Quotidien avrà sicuramente una grande visibilità grazie al lancio del suo nuovo pane alla cannabis, sia sui media che sui social network.

pane gioioso

La pesante regolamentazione che grava sul produttore sarà dimenticata. Per poter rilasciare questo prodotto, Le Pain Quotidien ha dovuto letteralmente assumere qualcuno a tempo pieno per un mese solo per curare tutti gli aspetti tecnici e amministrativi. “Era necessario fare molte eccezioni”, spiega Carolina. “Serve un permesso dell’AFSCA, il Dipartimento della Salute…è un vero percorso ad ostacoli”. A causa degli stigmi che rimangono intorno alla pianta? A proposito, il nuovo pane alla canapa di Le Pain Quotidien può davvero farci sentire euforici? “ovviamente no”Tanguy spiega. “Non c’è THC nel pane, né a livello di fabbrica perché la varietà che coltiviamo semplicemente non ne contiene. Inoltre, è certificata a livello europeo. La Regione vallona ci sovvenziona persino per ogni metro quadrato piantato”.

che sapore ha

La domanda che inevitabilmente ci poniamo è: che sapore ha? È Alain Cumont, fondatore di Pain Quotidien, che questa volta ci risponde. “Il pane contiene il 42-43% di canapa nella sua composizione. Ha un leggero sapore di rosmarino, pino e abete”lui spiega. “In fondo è un pane molto tipico, e ha il vantaggio di conservarsi bene, per circa una settimana a temperatura media, perché è molto umido”.. Perché ? Perché è fatto con tre ingredienti di origine vegetale: semi interi (per la croccantezza), semi decorticati e farina di canapa. Questi tre elementi assorbono molta acqua.

Un altro vantaggio, anche se non c’è quasi nessun grasso nel pane classico, questo pane di canapa ne contiene il 7-8%. per colpa di ? I semi sono semi oleosi (l’olio viene prodotto in essi). Questo pane è quindi ricco di omega 3, di cui molti belgi sono carenti. Inoltre è molto ricco di proteine ​​(20%) rispetto al pane “classico” (7%). “Un paio di fette di questo pane possono facilmente sostituire la carne”, spiega Alan Cumont. Per quanto riguarda il prezzo, è di 5,95 euro per 380 grammi. Per i curiosi, è in vendita da oggi presso tutti i Pain Quotidien in Belgio, Francia, Olanda e Inghilterra.

Non perdere altre notizie sullo stile di vita sosoir.lesoir.be Iscriviti ora alle nostre newsletter Clicca qui.