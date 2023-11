Bruxelles Airlines: i sindacati presentano un avviso di sciopero

La situazione non è tranquilla a Bruxelles Airlines. I sindacati, in fronte comune (CSC, CGSLB, Setca, parte neerlandese e francofona), venerdì mattina hanno annunciato uno sciopero a partire dal 23 novembre e per una durata illimitata, ci ha detto un dipendente.

Dorothea von Boxberg (Brussels Airlines): “Saremo più in grado di competere con Ryanair quando non avrà più tutti i vantaggi non legali a Charleroi”

I rappresentanti degli assistenti di volo e degli assistenti di volo hanno condannato il mancato rispetto di alcuni contratti collettivi di lavoro, in particolare il fatto che la direzione della compagnia aerea ha recentemente aggirato la consultazione con la delegazione sindacale prima di pubblicare gli orari del personale. “Una goccia d’acqua spezzò la schiena del cammello“, spiega Didier Lippi.

I lavoratori si rammaricano inoltre del fatto che gli accordi salariali stipulati in occasione della ristrutturazione del 2020, durante la quale quasi 1.000 persone su circa 4.000 hanno dovuto lasciare l’azienda, siano ancora in vigore, nonostante la società abbia recentemente annunciato un ritorno agli utili.

“Da qualche tempo sempre più membri del personale di cabina, soprattutto senior, si rivolgono a noi dicendo che si sentono sottovalutati durante questo processo di ristrutturazione.“, spiega il segretario permanente della Commissione elettorale nazionale. All’inizio della crisi, gli è stato puntato un coltello alla gola e gli è stato chiesto di accettare condizioni salariali ridotte per evitare il fallimento di Bruxelles Airlines. L’amministrazione ha detto loro di non scommettere sul ritorno della crescita del settore prima del 2025. Ma questo è successo nel 2022. Siamo nel 2023 e i dipendenti lavorano a ritmi infernali per gli stipendi della crisi. Questo mentre l’azienda è orgogliosa di tornare a profitti che non otteneva da molti anni.“

Bruxelles Airlines ha avuto la migliore estate della sua storia: “Ci aspettiamo profitti record per il 2023”

All’inizio di novembre, l’azienda ha annunciato un aumento del fatturato del 10% nel terzo trimestre, raggiungendo i 478 milioni di euro, rispetto ai 436 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. Questa è l’estate più redditizia della sua storia. La filiale di Lufthansa prevede di raggiungere risultati annuali record nel 2023 e punta al pareggio nel quarto trimestre.

Anche ACV Puls/CNE-CSC, ACLVB/CGSLB e BBTK/Setca richiedono il rispetto degli accordi sottoscritti, in particolare per quanto riguarda il meccanismo di promozione dei dipendenti alla carica di Cabin Manager. Queste organizzazioni sottolineano anche il rifiuto dell’amministrazione di discutere dell’evoluzione della regolamentazione del lavoro e il mancato rispetto della legge federale sul diritto alla disconnessione.

Dopo aver perso un quarto dei dipendenti tre anni fa, l’azienda si rende conto che mancano padroni di casa e hostess, lamenta Didier Lippi. Ma sottolinea che si tratta di una professione che deve essere idealmente formata per garantire la sicurezza dei passeggeri, e che la responsabilità del viaggio può talvolta superare le 8-9 ore.

Pubblicando i risultati trimestrali all’inizio del mese, Brussels Airlines ha indicato che prevede di assumere circa 360 nuovi dipendenti nel 2024. La compagnia impiega attualmente circa 3.400 persone.

Gli ultimi scioperi effettuati dal personale di cabina risalgono a dicembre 2021 e giugno 2022. Poi i sindacati hanno voluto denunciare il carico di lavoro troppo elevato per i dipendenti, e quindi sono stati ridotti durante la ristrutturazione del 2020. A causa della pandemia da Corona virus , le condizioni si sono allentate Viaggi Molti clienti si sono affrettati ad acquistare i biglietti aerei. Quell’estate, la compagnia dovette cancellare quasi 700 voli per alleggerire il carico di lavoro.