Truffe online, finte banche online, phishing: quando i tuoi risparmi spariscono in pochi giorni

Quello che è certo è che i soldi difficilmente saranno recuperabili. Le indagini internazionali affrontano il problema del segreto bancario e, soprattutto, della mancanza di risorse legali.

“A Bruxelles, in particolare, la Procura e i giudici istruttori sono gravemente oberati di lavoro.“, osserva Jacqueline Doltremont. Questi tipi di file non sono una priorità. Questo viene dopo il terrorismo, la criminalità organizzata e i gravi crimini di diritto comune. Viene posizionato in fondo alla pila.“

Ecco perché la FSMA si concentra sulla prevenzione. “Primo consiglio”“Mathieu Sodoer insiste,” Si tratta di verificare attentamente l’identità del proprio interlocutore. Questo non è sempre facile perché i truffatori rubano l’aspetto di vere società finanziarie, copiandone il logo, il sito web, l’indirizzo, ecc. Possiamo parlarne Aziende di clonazione“.

Quando c’è un sito web, controlla attentamente l’indirizzo. Può differire di una o due lettere: Revolut diventa Revoluut, ad esempio.

Il secondo consiglio è prenderti il ​​tuo tempo. ““I truffatori sono sotto pressione affinché agiscano rapidamente”. spiega Mathieu Sodauer. “Al contrario, dovresti ritardare la questione, pensarci, parlarne con chi ti circonda e contattare la tua banca o la FSMA. Rispondiamo ai cittadini che ci consultano. Pubblichiamo e aggiorniamo regolarmente sul nostro sito un elenco di aziende che sono stati segnalati come sospetti.“.

E per ribadire il concetto: “Se i rendimenti che ti vengono offerti sono troppo interessanti, fai attenzioneIn altre parole: se è troppo bello per essere vero, non è vero.