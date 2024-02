Renaud Witmeur è in testa alla classifica: sono questi i funzionari pubblici che hanno accumulato di più

E così lo impariamo La persona che ha ricevuto più mandati in Belgio nel 2022 è stata Renaud WittmeurSono stati esercitati almeno 49 stati, otto dei quali a pagamento (il resto è stato esercitato gratuitamente). dal passato, Reno Whitmire, sviluppatosi in ambito socialista, è stato in particolare capo di gabinetto dell'ex ministro Rudi Demuth (PS) e presidente ad interim di Nethys. Dal 1° marzo 2022 è Direttore generale dell'Ospedale universitario HUB di Bruxelles (che comprende in particolare l'Ospedale Erasme e l'Istituto Jules Bordet).

Reno Whitmire, quando era CEO ad interim di Nethys. ©Bruxelles – Iris: Renaud Witmeur (PS) – Il CEO (ad interim) di Nethys spiega in dettaglio le procedure per restituire l'OOV per la vendita – a Bruxelles

Da notare che il signor Whitmire ha rinunciato a decine di mandati nel corso del 2022. In particolare, la presidenza del comitato di gestione della defunta società Sogepa (uno strumento finanziario della regione vallona), la gestione di Nethys, oltre ad una serie di di incarichi. Degli stati e degli stati derivati ​​​​nella NLMK. Pertanto, la sua dichiarazione del 2024, che sarà pubblicata all’inizio del prossimo anno, dovrebbe prevedere un numero molto inferiore di mandati.

I rappresentanti del pubblico che raccolgono di più ©IPM Grafica

Philip Close, politico senior

La piattaforma di accumulazione principale è completata da 46 stati ciascuna José de Fuestdirettore di una lunga lista di strutture e società nelle Fiandre (tra cui Devuma, Afix e Reynaars Aluminium), e dal procuratore distrettuale del Limburgo Bert Lambrechts (NVA).

“La Vallonia è più trasparente del resto del paese per quanto riguarda le ricompense pubbliche”.

Secondo la classificazione di Comolio, il principale personaggio politico che accumula la somma maggiore è Filippo Chiudi (PS), sindaco di Bruxelles, con 29 stati.

Leggendo gli annunci di reclutamento ci rendiamo conto che relativamente poche di queste assunzioni sono retribuite. Ad esempio, il signor Lambrechts ha avuto solo due mandati retribuiti e un MM. Claus e de Fuest, quattro anni.

Secondo Comoleo il personaggio dai mandati più gratificanti è… Vincenzo Daumier (18 stati retribuiti), gestore di un gran numero di strutture. E lo segue Hugo Van Lancker (15), del sindacato libero CGSLB, limitato a 14 stati retribuiti ciascuno, dell'ex eurodeputata N-VA Frieda Priepoels E basato su Michel Greenardopresente in molte strutture.

Quanto guadagnano gli alti funzionari pubblici? Scopri gli stipendi dei dirigenti delle istituzioni pubbliche

Tuttavia, accumulare mandati retribuiti non garantisce che sarai tra gli agenti meglio pagati. Il leader di questa classifica è Marco Raisier, Presidente del Comitato Direttivo di Belvius (banca statale al 100%). Il suo stipendio per il 2022 ammonta a un totale di 998.078 euro. Thierry Frankdirettore di Corvéa (in Francia) e direttore di Dexia, figura al secondo posto con uno stipendio stimato da Cumuleo tra 680.751 e 828.098 euro. Luke van den Hoof Completa il podio (tra 627.000 e 726.999 euro).

Mark Reisier, amministratore delegato di Belvius.

Funzionari governativi più pagati ©IPM Graphics

Multe per gli agenti arrestati per negligenza

In totale, nel 2023 sono state presentate circa 9.567 liste di mandati da parte di 9.609 rappresentanti soggetti a tale obbligo. “Quasi tutti i funzionari pubblici hanno presentato all'Ufficio di audit i loro elenchi di mandati e le dichiarazioni patrimoniali. (In alcuni casi occorre dichiarare anche il patrimonio, ndr) Relativi ai mandati esercitati nel 2022accoglie con favore la Fondazione di monitoraggio In un comunicato stampa. A'Sviluppo positivo negli anni di riferimento 2021-2022 Si continua, anche se il risultato è leggermente meno buono nel 2023. […] Nel 2023, 42 rappresentanti non hanno presentato un elenco di Stati (36 rappresentanti nel 2022 per gli Stati del 2021) e 11 rappresentanti (Di 874 soggetti a tale obbligo, ndr) Non hanno annunciato i loro beni (6 nel 2021).”

La politica del bastone funziona: i funzionari eletti sono trasparenti riguardo ai loro mandati “cumulativi”.

“Dal 2021 la Corte dei Conti può imporre sanzioni amministrative da 100 a 1.000 euro agli agenti che non dichiarano i loro mandati e che il Pubblico Ministero ha scelto di non perseguire”., ricorda ancora la Corte. L'anno scorso ha emesso 71 multe per un valore di 33.500 euro. In caso di procedimento giudiziario da parte del Pubblico Ministero, i clienti sono soggetti a sanzioni molto più severe.