Hack al Marketplace di Facebook: colpiti 200mila utenti, cosa facciamo?

Dopo l'hacking è circolato sul web un database di almeno 200.000 utenti Facebook. La fuga di notizie si riferisce più specificamente al Marketplace di Facebook.

Si tratta di un vero e proprio massacro di dati: nomi, nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e persino copie di carte d'identità, come si possono trovare su un noto forum di hacker, ha riferito. Computer addormentato.

Tutti questi dati sembrano provenire da un attacco al Facebook Marketplace, la piattaforma di vendita di seconda mano di Facebook. “IntelBroker”, la fonte anonima che ha pubblicato questi dati sul forum, è un noto criminale informatico e non è il suo primo tentativo di penetrare nelle grandi aziende, poiché pianifica che i suoi beni includano dati fugati dalle compagnie di mutua assicurazione di molti eletti americani funzionari. Funzionari. Tuttavia, secondo lui, non ci sarebbe lui dietro questa fuga di notizie nel Marketplace di Facebook, poiché a scoprirlo è stato un altro hacker, un certo “Algotson”, che sarebbe riuscito ad infiltrarsi nella rete di Facebook. Subappaltatore.

Ci sono molti rischi importanti legati a questa perdita. Poiché i numeri di telefono delle vittime vengono divulgati, puoi aspettarti due truffe tipiche: gli attacchi di phishing e lo scambio di SIM, il cui scopo è impossessarsi del tuo numero di telefono. Per quanto riguarda il phishing, innanzitutto è possibile tutelarsi facendo attenzione agli SMS e alle chiamate.

Il phishing è in realtà solo una truffa che mira a estorcere informazioni o denaro a qualcuno inviandogli un SMS. Per fare ciò, dovresti essere molto diffidente nei confronti dei messaggi SMS ricevuti (e anche delle e-mail) che ti invitano a cliccare su un collegamento o seguire le istruzioni, soprattutto se dicono di provenire da un'azienda nota. Molto spesso le aziende non comunicano in questo modo e, soprattutto, non organizzano concorsi via SMS.

Controlla anche se il numero di telefono che ti chiama corrisponde al numero dell'azienda da cui sembra provenire la chiamata. Fai lo stesso se ricevi un'e-mail.

L’altro grosso rischio, come dicevamo, è lo scambio di SIM. Ciò a volte include il phishing, ma non necessariamente, e dipenderà dalla natura dei dati su di te disponibili sul Web. Lo scambio SIM è un modo per assumere il controllo dei tuoi account utilizzando i fattori di identificazione SMS. Ad esempio, diffidare del messaggio “Ti ho inviato un codice per errore, puoi restituirmelo?” “Si tratta di un palese tentativo di accedere al tuo account. Sfortunatamente, è anche possibile che l'hacker semplicemente non abbia bisogno del tuo intervento, se dispone di informazioni sufficienti;

Uno dei modi migliori per scoprire se i tuoi dati sono stati compromessi è visitare il sito web Sei stato Pwnato?e inserisci il tuo indirizzo email. Nel peggiore dei casi, cambia le password compromesse e controlla attentamente se non ricevi un'e-mail che ti informa di un tentativo di connessione di cui non sei a conoscenza.

