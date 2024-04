Divieto diesel Euro 5 2025 messo in discussione a Bruxelles: 'Non priviamo le persone dei loro mezzi di trasporto'

Tuttavia, il tempo cominciò a contare. La prossima fase dell'introduzione di Lez dovrebbe avvenire, in linea di principio, il 1° gennaio 2025. In questa data, i veicoli diesel della norma Euro 5 (immatricolati prima del 1 settembre 2015) e i veicoli a benzina della norma Euro 2 (immatricolati prima di gennaio 1, 2001) non sarà più consentito circolare nella capitale (con alcune eccezioni, vedi sotto).

A meno di un anno dalla scadenza, Touring si è fatta avanti e ha chiesto una moratoria sull'esclusione dei veicoli diesel Euro 5.Nel contesto già fragile dell'economia di Bruxelles, vietare la circolazione di oltre 850.000 veicoli nella capitale non costituisce una soluzione praticabile., rileva Al-Tajwal in un comunicato stampa. Secondo la società umanitaria questa misura metterebbe in grande difficoltà molti cittadini. “Dal 1° gennaio non ci troveremo più in una situazione in cui le persone avranno l’opportunità di permutare la propria auto“, spiega Joost Kaesmans, Direttore PR del Touring. “Abbiamo attraversato molte crisi negli ultimi tempi e questo è un ulteriore ostacolo”.

Oltre alla perdita di potere d'acquisto delle famiglie, Turing sottolinea anche la mancanza di coerenza ambientale di questa misura. “Certo, le auto più nuove sono meno inquinanti, ma i motori diesel Euro 5 erano già dotati di filtri antiparticolato. Inoltre, la loro durata estremamente breve non consentirebbe di ammortizzare il costo ambientale della loro costruzione. È un peccato dover smaltire i veicoli ancora utilizzabili.

Colpiti più di 160.000 veicoli

In risposta, l’ufficio del ministro dell’Ambiente di Bruxelles Alain Maron (Ecolo) ha precisato che il calendario LIS è stato fissato dal 2018 e che “Rinviarlo manderebbe un brutto segnale ai cittadini e alle imprese che hanno già fatto investimenti per adeguarsi.. Sottolinea inoltre che il divieto è soprattutto una misura di sanità pubblica: “L’inquinamento atmosferico è responsabile di oltre 7.000 morti premature in Belgio. Colpisce soprattutto le persone più vulnerabili. Liz aiuta a combattere questo fenomeno.

Da parte sua, l’Agenzia per l’ambiente di Bruxelles ha osservato che:Un futuro divieto è già previsto, soprattutto dai cittadini di Bruxelles. Vuole qualificare il numero messo a segno dal Touring. “In termini assoluti, in tutto il Belgio potrebbero essere interessati 850.000 veicoli. Ma in realtà c'è solo una parte che viene realmente scambiata a Bruxelles e quindi interessata a Lez. Le stime parlano invece di 160.000 veicoli interessati al mese”.

Anche l’Agenzia per l’ambiente di Bruxelles afferma che esistono Esenzioni, soprattutto per le famiglie con carte PMR. Per il bene degli altri,“Molte alternative e misure di sostegno sono state rafforzate.”. Tra questi, il bonus Bruxell'Air che permette ai cittadini di Bruxelles di ricevere un budget “mobilità” fino a 1.010 euro in cambio della cancellazione della targa di un'auto, a condizione che non riacquistino un'altra auto in seguito. L'importo concesso dipende dal reddito e dalla situazione della famiglia. Il premio può essere utilizzato per diverse alternative di mobilità (mezzi pubblici, biciclette, auto condivise, ecc.). IL Le condizioni esatte per la concessione del premio sono disponibili sul sito web dell'Agenzia per l'ambiente di Bruxelles.

Obiettivo 22.000 punti di ricarica elettrica a Bruxelles nel 2035: ci arriveremo?

Parcheggio di transito o pass giornalieri

Da parte loro, i non bruxellesi che si recano nella capitale solo occasionalmente e che non vogliono liberarsi della propria auto vietata dalla Lez, avranno la possibilità di acquistare un biglietto giornaliero. Per 35 euro al giorno, rinnovabili al massimo 24 volte all'anno per veicolo, potranno circolare per Bruxelles. IL Le regole del traffico di oggi Si stabilisce inoltre che, nel caso di alloggi turistici a Bruxelles, verranno addebitati solo i giorni di trasloco (giorno di arrivo e partenza). Nei giorni in cui il veicolo vietato rimane parcheggiato non è necessario acquistare alcuna multa.

Un'altra alternativa: il pluralismo. Il lez non include l'anello, Né alcune strade forniscono accesso ai parcheggi di transito. A Oakleigh, ad esempio, il parcheggio Stalle resta disponibile per i veicoli vietati e consente così ai pendolari di tornare nella capitale con tram o autobus. Ad Anderlecht, la metropolitana 5 è raggiungibile direttamente lasciando l'auto al parcheggio di transito Ceria Coovi. “I passeggeri possono Contatta un coach per la mobilità Per trovare la soluzione più adatta alla loro realtà”.Definisce anche l’ambiente di Bruxelles.

Ma per coloro le cui auto saranno vietate dal 1° gennaio e che non hanno altra scelta se non quella di tornare regolarmente a Bruxelles in auto, dovranno decidere di cambiare auto. Il consiglio se vi trovate in questa situazione è quello di valutare l’acquisto di un’auto elettrica. Perché La scadenza dell’inizio del 2025 sarà presto seguita da altre eccezioni. Nel 2030 tutti i veicoli diesel saranno banditi dalla capitale, poi nel 2035 tutti i veicoli a benzina saranno banditi, indipendentemente dallo standard Euro. questi Le scadenze Del resto non si tratta solo di un capriccio di Bruxelles, ma è in linea con l’ambizione europea, che prevede la fine dei motori termici entro il 2035. Rinviare le scadenze metterebbe la capitale belga in contrasto con questo calendario europeo.