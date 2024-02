I mutui ipotecari sono in caduta libera in Belgio

Il 2023 è stato particolarmente cupo per il mercato dei mutui, che ha visto un rallentamento storico. È molto semplice: in Belgio non registravamo un calo simile da 10 anni, afferma uno studio su larga scala di BNP Paribas Fortis, presentato giovedì.

Non sorprende che lo sconcertante aumento dei tassi di interesse abbia messo un freno a molti potenziali acquirenti. Dall'1,5% di gennaio 2022, i tassi di interesse sono letteralmente aumentati dopo che la politica di stretta monetaria della Banca Centrale Europea si è attestata al 4%.

In questo difficile contesto, i belgi hanno ottenuto l'anno scorso 180.000 prestiti per un valore totale di 29,9 miliardi di euro. Si tratta di un calo del 30% rispetto al 2022, che comprendeva 255.000 prestiti e un importo record di 42,8 miliardi di euro nel 2022. Koen de Leeuw, capo economista di BNP Paribas Fortis, spiega questo cambiamento con un esempio molto chiaro: “Con un pagamento mensile Su 1.000 euro, con un interesse dell'1,38% per 20 anni, una persona potrebbe prendere in prestito 209.863 euro nel gennaio 2022. E nel gennaio 2024, con un interesse del 4%, lo stesso cliente potrebbe prendere in prestito solo 166.118 euro in 20 anni, ovvero 43.745 euro in meno in termini di capacità di prendere in prestito.

La logica conseguenza di queste tendenze: uno dei banchieri senior del paese ha osservato che anche il numero di rifinanziamenti è diminuito e che i tassi fissi sono ampiamente preferiti dai clienti (97%).

Privacy belga

Inutile dire che questo rallentamento della domanda avrebbe dovuto avere un impatto sui prezzi immobiliari. Ma questo non è il caso del nostro Paese, che si distingue dai suoi vicini europei: “Dal picco dell’inizio del 2022, i prezzi sono diminuiti in tutti i Paesi vicini, anche la Germania ha registrato un calo dell’11,4%”, osserva. Quinn de Leo. Al contrario, il Belgio ha registrato guadagni di quasi il 4% nello stesso periodo.

Per spiegare questa peculiarità nazionale, l’economista fa riferimento in particolare ai benefici fiscali e ai bonus offerti dalle autorità, all’indicizzazione dei salari che preserva il potere d’acquisto della popolazione, o alle piccole dimensioni del nostro Paese, che non favorisce la mobilità in questo caso. Dal cambiare lavoro. Anche la densità edilizia e la disponibilità limitata di terreni edificabili, nonché i grandi costi legati alla compravendita di immobili giustificano questa stabilità dei prezzi.

I giovani sono in testa al branco

Con una capacità di prestito ridotta, quali profili possono permettersi un appartamento o una casa? Presso BNP Paribas Fortis, lo scorso anno il 29% dei mutui ipotecari sono stati concessi a giovani di età inferiore ai 30 anni. “Se ci concentriamo sulle persone sotto i 35 anni, arriveremo addirittura al 47%”, conferma Jean-François Tilly, esperto di mutui. Anche la percentuale di coloro che acquistano per la prima volta ha registrato lo scorso anno una crescita del 9%.

Questi risultati positivi si spiegano tra l'altro con l'introduzione del mutuo ipotecario trentennale, «che ha reso più semplice ai nuovi acquirenti diventare proprietari. […] Inoltre, il 60% dei mutuatari che hanno contratto un prestito all’età di 30 anni sono giovani di età inferiore ai 30 anni. Questo spettacolo è stato lanciato solo un anno fa, il che gli fa godere di un certo successo. “Questo rappresenta già l'1% della nostra produzione, quindi possiamo parlare di un inizio più che interessante.” Inoltre, i single e le famiglie monoparentali rappresentano circa un terzo dei clienti di mutui ipotecari (32%). Lo scorso anno, invece, la quota degli investitori e degli over 55 ha registrato un calo.

Se il belga ha ancora un nodo allo stomaco nonostante l'aumento dei prezzi, cosa potrà aspettarsi nei prossimi mesi? “Per il 2024, prevediamo una crescita dei prezzi pari a zero”, ha annunciato Coin De Leeuw. Ma meglio così, dal 2025 è prevista una ripresa, con un aumento del 3,8%, seguita dalla conferma nel 2026 con un aumento dei prezzi del 4,2%.

Energia e Sostenibilità: “Siamo sulla strada giusta”

Se i prezzi degli immobili rimangono elevati nonostante l’aumento dei tassi d’interesse, gli schermi energetici rappresentano un’eccezione alla regola. Il divario nei prezzi per questo tipo di alloggi con proprietà più efficienti dal punto di vista energetico continua ad ampliarsi. “In Belgio disponiamo di un portafoglio immobiliare relativamente vecchio, che quindi consuma molta energia”, afferma Sophie De Brabander, esperta di “Beyond Banking” presso BNP Paribas Fortis. Dovremo investire molto nelle nostre abitazioni esistenti per raggiungere gli obiettivi climatici del 2050. L’anno scorso, la banca ha stimato l’importo che sarebbe stato stanziato per questo obiettivo a circa 300 miliardi di euro. “Oggi, con l’aumento dei costi della manodopera e dei materiali da costruzione, il conto ammonta a circa 380 miliardi di euro”.

Tuttavia, i belgi hanno recepito relativamente bene questo fatto quando hanno stipulato i loro prestiti. “Il volume dei prestiti immobiliari ad alta efficienza energetica nel nostro portafoglio raggiunge i 6 miliardi di euro, con un aumento del 21% rispetto al 2022.” […] “I nostri prestiti energetici sono aumentati del 154% tra il 2021 e il 2023. Siamo sulla strada giusta”, afferma Jean-François Tilly. Questi prestiti consentono, tra le altre cose, investimenti in opere di isolamento o in pannelli fotovoltaici, ad esempio. Durante la fiera Batibo, BNP Paribas ha annunciato che i tassi di interesse sui prestiti energetici saliranno dal 4,19% al 3,79% tra il 20 febbraio e il 31 marzo.