Di seguito l'elenco dei dieci miliardari del Belgio secondo l'ultima classifica Forbes

Come ogni anno, Forbes ha stilato la classifica delle persone più ricche del pianeta. La prima lezione da imparare è che il numero dei miliardari è tornato a crescere rispetto all’anno precedente. Oggi sono 2.781 in totale, ovvero 141 in più in un anno.

In testa alla classifica troviamo un francese, azionista e amministratore delegato del gruppo del lusso LVMH, Bernard Arnault (216 miliardi di euro). Lo seguono i famosi Elon Musk (181 miliardi di euro) e Jeff Bezos (180 miliardi di euro). Tuttavia, secondo la classifica stilata da Forbes, i miliardari belgi sono 10. Questo è 6 in più rispetto al numero precedente (dove erano 4). I nostri colleghi di HLN hanno trasmesso l'elenco di questi ricchi belgi. Il più ricco lo è Eric Whittock (77 anni) e il suo patrimonio è stimato in 7,9 miliardi di euro. Lo deve prima allo zucchero della raffineria di Tiense Suiker (traduzione: Tienen Sugar), e poi ai suoi investimenti in aziende come Weight Watchers. Nicola Dieterin (49 anni), la cui famiglia non è più legata al gruppo D'Ieteren, possiede un patrimonio stimato in 3,7 miliardi di euro. Al terzo posto, con un patrimonio di 3,1 miliardi di euro, troviamo il politico e proprietario del gruppo logistico internazionale Katwin Nati Fernando Hutz (72 anni). L'uomo è anche conosciuto come collezionista d'arte. Poi il miliardario Alessandro Van Dam (3,1 miliardi di euro) Ha fatto fortuna perché è il maggiore azionista del gruppo birrario AB InBev. Il 62enne è stato il belga più ricco dal 2007 al 2020. Al quinto posto troviamo un altro personaggio della famiglia Dieterin. Lo sappiamo Kathleen Perrier-Deterin (79 anni). È la sorella di Roland Deterin, ex amministratore delegato del gruppo automobilistico, e quindi zia del già citato Nicolas. READ Molti prodotti qui sono più economici che altrove, ma molti belgi continuano a fare acquisti altrove: perché? Poi seguito dal figlio di Albert Frere, Fratello Gerardo (72 anni), uomo ricco – deve molto a suo padre! – Stimato 3 miliardi di euro. Al settimo posto troviamo un'altra donna: Ségolene Gallien. È la figlia di Albert Frere e sorellastra del già citato Gerald. Secondo quanto riferito, il 46enne vale 2,8 miliardi di euro. Teo Rossi (69 anni), belga, con un patrimonio di 2,7 miliardi di euro. Doveva la sua fortuna in gran parte al suocero, Raf van Gorp di Arendonk, che rilevò la sua azienda (che divenne la società del miliardario Ravago). Finalmente, Pierre van der Mersch (89 anni) – La sua fortuna di 2 miliardi di euro deve molto alla società di investimento quotata Brederode-, Fabian Pinckers (45 anni) – il più giovane miliardario belga con un patrimonio di 1,9 miliardi di euro e amministratore delegato della società di software Odoo – ha completato la top ten.