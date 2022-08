Il Partito dei Verdi esorta Blaine Higgs ad agire

Il New Brunswick Green Party chiede al primo ministro Higgs di mettere in atto soluzioni proposte dal medico di emergenza Fredericton per aiutare il sistema sanitario.

All’inizio di agosto, il dottor Yogi Segal, un medico di emergenza di Fredericton, ha condiviso una serie di raccomandazioni al primo ministro Higgs e al segretario alla salute Bruce Fitch.

Secondo il medico, queste misure – messe in atto durante le consultazioni con colleghi e pazienti – potrebbero fornire rapidamente una tregua al New Brunswick Hospital Network.

Il dottor Segal chiede alla contea in particolare di formare e assumere paramedici che possano fungere da rinforzi per le emergenze ospedaliere sollevando medici e infermieri da determinati compiti.

Il medico di emergenza ritiene inoltre che gli infermieri dovrebbero avere maggiore autonomia in modo che possano ordinare determinati esami, ad esempio i raggi X quando i pazienti vengono in ospedale con una frattura.

Crede che anche le persone che vivono in una casa di cura a lungo termine e che occupano letti d’ospedale dovrebbero essere trasferite immediatamente in una casa di cura.

Evita le emergenze

Il Partito dei Verdi rileva che la carenza sta ora pregiudicando il corretto funzionamento dei pronto soccorso nei più grandi ospedali della provincia. La situazione è così critica che Horizon Health Network ha invitato il pubblico a evitare i pronto soccorso a Moncton e Saint-Jean questo fine settimana a meno che non sia assolutamente necessario.

“La scorsa settimana, il primo ministro Higgs ha elogiato il dottor Seagal per le raccomandazioni che ha formulato senza chiarire se le avrebbe effettivamente implementate”, ha affermato.

Il signor Conn in una dichiarazione. Le soluzioni esistono già. È ora che il primo ministro agisca”.

Il Dr. Segal ritiene inoltre che il governo dovrebbe investire nella formazione per consentire agli operatori sanitari di perfezionare le proprie conoscenze. Gli incentivi finanziari possono portare a infermieri pratici più autorizzati che desiderano diventare infermieri registrati. Gli infermieri registrati possono continuare la loro formazione per diventare infermieri di pratica.

Un’altra raccomandazione è quella di portare l’assistenza primaria dal pronto soccorso alla consegna diretta nelle cliniche di assistenza primaria.

“Abbattere le barriere per coloro che cercano di sviluppare le proprie capacità consentirà loro di ottenere l’istruzione di cui hanno bisogno e di fornire la migliore assistenza ai pazienti”, ha affermato Megan Mitton, portavoce del Green Caucus for Health Issues. Tuttavia, molti operatori sanitari semplicemente non possono prendersi una pausa per continuare la loro formazione. È qui che il Ministro (Istruzione post-secondaria, formazione e occupazione), Trevor Holder, deve intervenire e garantire che la formazione sia accessibile a tutti coloro che desiderano migliorare le proprie competenze.

incontro con il ministro

Il ministro della Salute, Bruce Fitch, è stato lieto di vedere gli attori della rete ospedaliera coinvolti nella ricerca di soluzioni. Sarà inoltre programmato un incontro tra il signor Fitch e il dottor Sehgal per discutere le proposte del medico di emergenza.

“Durante la revisione delle raccomandazioni del dottor Segal, ho notato diversi elementi che effettivamente si allineano con le priorità del New Brunswick Health Plan”, ha detto Fitch in una e-mail. Capisco anche che condivida il nostro interesse nel migliorare i trasferimenti elettivi, l’introduzione di nuovi operatori sanitari e il miglioramento dell’ambiente di lavoro nei nostri ospedali”.