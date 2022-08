Objectif Lune: Il lancio della missione Artemis I è stato annullato a causa di una perdita del serbatoio

Il lancio dell’imponente razzo New Moon della NASA è stato infine annullato e rinviato a una data successiva a causa di una serie di problemi meteorologici e tecnici incontrati durante i complessi preparativi per il lancio dell’imbarcazione.Questa è la prima missione di prova. Artemis 1 era originariamente previsto per il decollo alle 8:33 (14:33 GMT) dal Launch Pad 39B al Kennedy Space Center, in Florida.

Un commentatore di video in diretta della NASA ha affermato che era “ampiamente previsto” che questa sequenza temporale non sarebbe stata rispettata. La finestra di tiro si è allungata per più di due ore e quindi ha lasciato spazio di manovra.

I serbatoi del razzo, il più potente del mondo, vengono gradualmente riempiti con più di tre milioni di litri di idrogeno liquido super freddo e ossigeno. La ricarica è iniziata con circa un’ora di ritardo a causa dell’alto rischio di fulmini nel cuore della notte.

La perdita ha quindi causato una pausa mentre lo stadio principale veniva riempito di idrogeno, prima che la soluzione fosse trovata e il flusso riprendesse. Intorno alle 7:00 ora locale, è apparso un nuovo problema. Uno dei quattro motori RS-25, sotto lo stadio principale del razzo, non poteva raggiungere la bassa temperatura richiesta, condizione necessaria per poterlo accendere. Il conto alla rovescia si è interrotto quando i team hanno elaborato un piano d’azione.

Infine, dopo questa serie di problemi, gli ingegneri della NASA hanno deciso di annullare il lancio previsto per lunedì. Una nuova data di prova deve essere fissata per venerdì.